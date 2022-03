Van der Gijp lacht om ‘gekke Henkie’ bij Oranje: ‘Het is bijna zielig’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 22:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:04

Hélène Hendriks mocht vrijdagmiddag op de persconferentie geen vraag stellen aan Frenkie de Jong, omdat Vandaag Inside nog steeds wordt geboycot door de spelers van het Nederlands elftal. Perschef Bas Ticheler greep gelijk in door te stellen dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt in 2020 die nog steeds gelden. Johan Derksen is vrijdagavond in het praatprogramma niet erg te spreken over het optreden van de zegsman van Oranje.

"Het was natuurlijk een ongemakkelijke situatie", blikt Hendriks terug op het moment met De Jong, Ticheler en Louis van Gaal tijdens de persbijeenkomst. "Vind je het niet leuk om daar wat meer over door te gaan?", werpt presentator Wilfred Genee gelijk op. "Nee, dat heeft helemaal geen zin. En ik vind Bas een heel aardige man, alleen had hij dit natuurlijk gewoon kunnen voorkomen. Als je dit gewoon laat gaan, dan had Frenkie antwoord gegeven en was er niks aan de hand. En nu heeft iedereen het er natuurlijk weer over." Volgens René van der Gijp geneerde De Jong zich best wel voor zijn ingreep tijdens het persmoment van Oranje.

Johan Derksen heeft daar echter geen boodschap aan: "Als hij toch kloten heeft, dan zegt hij toch tegen de KNVB: 'Wat is dit voor onzin jongens, weten jullie nog waar het over ging ofzo? Word eens ook een keer volwassen", aldus de verbaasde analist, die Ticheler overigens omschrijft als 'slapzak'. "Maar het is ook niet de man die met de vuist op tafel slaat. Hij zit daar in een trainingspakje te zitten." Hendriks vraagt zich vervolgens af of de spelers van het Nederlands elftal tijdens een trainingskamp zoals die van deze week nog steeds gezamenlijk afspreken dat Vandaag Inside niet te woord zal worden gestaan. "Ik denk dat het helemaal niet ter sprake is gekomen."

"Ik vind het helemaal niet erg, want ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de heren", vult Derksen aan. "Het is voor jou vervelend, ja", zegt hij daarna tegen Hendriks, die niet wakker ligt van de boycot van de Oranje-spelers. "Nou, het interesseert me niet zo heel veel moet ik eerlijk zeggen." Van der Gijp vindt het allemaal niet belangrijk genoeg om heel diep op in te gaan. "Het is ook nog een tijd waarin dingen spelen die écht ergens over gaan", verwijst hij naar de Russische invasie in Oekraïne. "En daar valt dit zó bij in het niet. Het is bijna zielig, het is zo zielig. Er zijn bijna drie miljoen mensen op de vlucht, met 600 in een klaslokaal. En gekke Henkie (Ticheler, red.) zegt er mag niet met Vandaag Inside gesproken worden. Ja, kom op joh."

Derksen mengt zich daarna weer in de discussie. "Weet je René, het is al onder valse voorwendselen ontstaan. Ik heb toen (in 2020, red.) wat over Akwasi gezegd. Daar waren die twee van Liverpool, Georginio Wijnaldum en die andere snijboon, Virgil van Dijk, pissig om. Maar die waren daar helemaal niet pissig om. Maar wij hebben natuurlijk nog weleens kritiek op de heren hier. En ze hebben een bloedhekel aan ons en denken: Hé, nu hebben we een reden om tegen jullie te zeggen: met jullie praten we niet. Nou, houden zo totdat ik hier weg ben", aldus Derksen. "Die drie, Wijnaldum, Van Dijk en Memphis Depay kunnen heel slecht tegen kritiek. En die waren blij en dachten bij zichzelf: Eindelijk een stok om een hond te slaan", voegt Van der Gijp daaraan toe.

De toch al moeizame verstandhouding tussen Genee, Van der Gijp en Derksen enerzijds en de selectie van Oranje anderzijds kwam in de zomer van 2020 tot een dieptepunt. Derksen vroeg in het toenmalige Veronica Inside: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", bij een foto van Zwarte Piet, die in het programma op de beeldschermen werd vertoond. Oranje maakte vervolgens bij monde van onder meer Wijnaldum, Depay en Van Dijk bekend niets meer met het programma te maken te willen hebben. Sindsdien praten de Oranje-spelers niet meer met medewerkers van de programma's van Genee, Van der Gijp en Derksen.