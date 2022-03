Kwakman wijst hoofdschuldige aan bij ‘verschrikkelijk slecht’ Jong Oranje

Vrijdag, 25 maart 2022 om 21:28 • Jeroen van Poppel

Dat Erwin van de Looi onverminderd blijft vasthouden aan zijn 4-2-2-2-syteem bij Jong Oranje komt de bondscoach op behoorlijke kritiek te staan op ESPN. Kees Kwakman en Hans Kraay junior maken gehakt van de tactiek van Jong Oranje, die op bezoek bij Jong Bulgarije (0-0) geen moment uit de verf kwam. "Dit was echt een verschrikkelijk slecht Jong Oranje, dat echt de handen mag dichtknijpen met een punt tegen een ook niet fameus Bulgarije", aldus Kwakman over het teleurstellend verlopen EK-kwalificatieduel.

De Bulgaarse beloften kregen in de eindfase gigantische kansen. "Die begonnen er echt in te geloven", vervolgt Kwakman. "Kjell Scherpen verricht twee hele goede reddingen, en er wordt Bulgarije een hon-derd pro-cent penalty onthouden", doelt Kraay junior op een onbestrafte overtreding van Sepp van den Berg. "Scherpen deed af en toe wel wat raars, maar uiteindelijk ontpopt hij zich tot man of the match met goede reddingen", zegt Kwakman.

Kwakman en Kraay junior begrijpen niets van de tactiek van Van de Looi. "Dat is dan dat 4-2-2-2-systeem... Je hebt geen buitenspelers", aldus eerstgenoemde. "Als daar nou gewoon Elayis Tavsan of Crysencio Summerville neerzet, die kun je inspelen en die kunnen een actie maken." Nu moest het op de flanken komen van de backs. "Maar daar staat dan Milan van Ewijk en Mitchel Bakker, waarvan de laatste het wel wat beter deed, die is dat ook wat meer gewend. Maar Van Ewijk is echt zo'n speler die er moet komen, maar alles ging door het centrum... Daar staan er negen van Bulgarije, die hoeven geen buitenspelers te dekken, want die staan er niet. Alles door het centrum..."

Ryan Gravenberch was de grootste naam die aan de aftrap verscheen bij Jong Oranje, maar werd volgens Kraay junior compleet verkeerd ingezet. "Het is achteraf makkelijk, maar ook vooraf hebben wij al gezegd over dat 4-2-2-2: Gravenberch is een prima jongen, die gewoon best de knop om kan zetten, maar als je dan hoort dat je een soort halve tien moet spelen, wat hij zijn halve leven niet gedaan heeft, dan kan ik me voorstellen dat de appetite er wel even af gaat."

En ook het uitblijven van wissels bevreemdt Kwakman. "Als het dan al zeventig minuten niet loopt, probeer dan een keer wat anders, ook als coach. Ik snap niet dat als je Tavsan en Summerville op de bank hebt, dat je niet gewoon opstelt..." Kraay junior haakt daarop in: "Als je ze meeneemt, kun je ze op zijn minst twintig minuten voor tijd laten invallen, als het niet loopt. Anders hoef je ze ook niet mee te nemen."