Valentijn Driessen: ‘Het is allemaal zó vlak bij hem, man, toon eens kloten’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 21:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:40

Valentijn Driessen vindt dat Frenkie de Jong zich eindelijks eens moet gaan opwerpen als de grote leider van het Nederlands elftal. De Oranje-volger weet dat de middenvelder van Barcelona op voetballend gebied heel belangrijk is in de selectie van bondscoach Louis van Gaal. Desondanks zou Driessen graag zien dat De Jong in de aanloop naar het WK in Qatar zich veel meer laat gelden als het boegbeeld van dit Oranje.

"Frenkie de Jong is een geweldige speler enzo, maar het is allemaal zó vlak", oordeelt Driessen vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "'Het nieuwe systeem? Nee, nee, het gaat erom hoe ik zelf voetbal'. Kijk, over aanvoerder Virgil van Dijk kun je zeggen wat je wil, maar die durfde van de week wel vraagtekens te zetten bij het omgooien van het systeem. Omdat het goed loopt, negen van de tien spelers voelen zich daar lekker bij. En dat geeft die jongen dan ook gewoon aan. Zoals hij ook aangeeft dat hij best moeite heeft met dat hij in dat nieuwe systeem (met drie verdedigers, red.) aan de linkerkant komt te spelen. Want dan komt hij geïsoleerd te staan en dan staat hij ineens linksback. Daar heeft hij zijn hele leven niet gespeeld", aldus Driessen.

"Dus die zet daar vraagtekens bij, maar Frenkie de Jong gaat altijd maar mee", is Driessen kritisch op de controlerende middenvelder van Oranje. "Bij Frank de Boer: 'Oh geweldig en de sfeer is goed. En het systeem is prima, we kunnen ook in dit systeem spelen'. Dan denk ik ook van: Man, toon eens kloten. En gaat het over Barcelona: 'Ja, ja, het team draait beter en dan draai ik ook beter'. Nee, godverdimme, die Frenkie de Jong moet dat team op sleeptouw nemen. Dat team moet beter gaan draaien door Frenkie de Jong, omdat hij dat team aan de hand neemt. En dat verwacht je ook bij het Nederlands elftal", trekt Driessen een vergelijking tussen de twee elftallen die De Jong als speler dient.

Driessen trekt daarna de vergelijking tussen De Jong en Christian Eriksen. "Daar heb ik heel veel respect voor, geweldige speler. Maar het is niet de speler waarvan je denkt: Die neemt effe een elftal op sleeptouw. Ze hebben te weinig kloten, man." Om de focus weer op De Jong te leggen: "In het systeem van Barcelona, wat een doodnormaal systeem is, komt hij het beste tot zijn recht: 4-3-3." Mike Verweij is het eens met de analyse van Driessen over de persoonlijkheid van De Jong. "Hij is niet iemand van de grote uitspraken."

