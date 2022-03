Perschef kapt Hélène Hendriks rigoureus af bij vraag aan Frenkie de Jong

Vrijdag, 25 maart 2022 om 20:56 • Jeroen van Poppel

Ook bijna twee jaar na de grap van Johan Derksen over Akwasi staat de boycot van het Nederlands elftal nog altijd, zo werd vrijdag duidelijk op de persconferentie van Louis van Gaal en Frenkie de Jong. Hélène Hendriks, die is verbonden aan Vandaag Inside, zoals het programma inmiddels heet, mocht van perschef Bas Ticheler niet praten met de middenvelder van Barcelona.

Rond het eind van de persconferentie kreeg Hendriks de microfoon om een vraag te stellen. Die richtte ze aanvankelijk aan de bondscoach: "Frenkie zei net dat er deze week stapjes zijn gemaakt (in het trainingskamp, red.), welke stappen zijn dat dan?" Van Gaal was zich blijkbaar niet bewust van de boycot en antwoordde: "Nou, dat kan Frenkie ook uitleggen." Daarop dacht Hendriks haar kans te grijpen: "Is goed, Frenkie, leg maar uit."

Ticheler liet dat echter niet gebeuren: "Volgens mij zijn dat niet helemaal de afspraken, sorry", aldus de perschef van Oranje. "Dat klopt", krabbelde Hendriks direct terug. "Vandaag Inside, we hebben een nieuwe naam, mag de spelers niet spreken. Daarom vraag ik het aan jou, Louis." Van Gaal gaf alsnog antwoord: "Er zijn steeds meer teams die in onze nieuwe formatie spelen, dus ook Frenkie de Jong krijgt tegenstanders die in die formatie spelen."

"Dan moet hij zich aanpassen, hoe je het wendt of keert", vervolgde de bondscoach, die met drie centrumverdedigers in een zogeheten 1-3-4-1-2-formatie gaat spelen. "Dus het is nu veel makkelijker dan toen ik het zeven jaar geleden (in aanloop naar het WK 2014, red.) moest implementeren. De stappen zijn gemaakt in de keuze van het systeem, in de keuze van de spelers die gaan spelen morgen (tegen Denemarken, red.). De automatismen, dat moet nog echt komen, maar dat heb ik vandaag al meer gezien. Dat men meer vooruit wil kijken dan gebruikelijk."

De toch al moeizame verstandhouding tussen Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen enerzijds en de selectie van Oranje anderzijds kwam in de zomer van 2020 tot een dieptepunt. Derksen vroeg in het toenmalige Veronica Inside: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", bij een foto van Zwarte Piet, die in het programma op de beeldschermen werd vertoond. Oranje maakte vervolgens bij monde van onder meer Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Virgil van Dijk bekend niets meer met het programma te maken te willen hebben. Sindsdien praten de Oranje-spelers niet meer met medewerkers van de programma's van Genee, Van der Gijp en Derksen.