Uitblinkende Scherpen houdt onthutsend zwak Jong Oranje op de been

Vrijdag, 25 maart 2022 om 20:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:32

Jong Oranje heeft zichzelf bepaald geen dienst bewijzen in de kwalificatiereeks richting het EK van 2023. Bondscoach Erwin van de Looi zag zijn ploeg in Sofia behoorlijk ploeteren tegen Jong Bulgarije en de 0-0 uitslag is dan ook geen verrassing. Er was een ware heldenrol voor Kjell Scherpen, die onpasseerbaar bleek en het enige lichtpuntje was bij de bezoekers. Jong Oranje had in punten dichter bij koploper Jong Zwitserland (19 punten) kunnen komen, maar de achterstand bedraagt nu vijf punten. Jong Oranje heeft wel een duel minder gespeeld. Beide landen treffen elkaar dinsdag in de kwalificatiecyclus.

Jong Oranje kon vrijdagavond op Bulgaarse bodem eigenlijk geen moment imponeren, ondanks de aanwezigheid van onder meer de teruggekeerde Ryan Gravenberch. De bij Oranje gepasseerde middenvelder kon het verschil ook niet maken. De achterste linie, met de debuterende Milan van Ewijk, Sepp van den Berg en Neraysho Kasanwirjo maakte in de eerste helft geen al te zekere indruk. Daarnaast was er weinig tempo en opvallend veel balverlies. Desondanks hield de alerte Kjell Scherpen zijn doel schoon in Sofia. Aanvallend kon Jong Oranje, met de spitsen Daishawn Redan en Joshua Zirkzee eigenlijk geen enkele vuist maken tegen het stugge en gretige Jong Bulgarije. Pech was er voor Ludovit Reis, die na 35 minuten geblesseerd afhaakte en werd vervangen door Kenneth Taylor.

In de tweede helft werd het er niet beter op bij Jong Oranje, dat duidelijk moeite had met de manier waarop Jong Bulgarije voetbalde. Het was vooral aan Scherpen te danken dat er geen nederlaag werd geleden in het vervolg van de EK-kwalificatiereeks. De 2.04 meter lange doelman had na rust enkele goede reddingen in huis, onder meer op een knal van Valentin Antov. Aan de andere kant redde zijn collega Damyan Hristov op een rebound van Redan en een schot van Taylor. Jong Oranje had met nog enkele minuten te spelen ook niet te klagen toen Sepp van den Berg in zijn eigen strafschopgebied een penalty leek weg te geven. De scheidsrechter van dienst weigerde echter de bal op de stip te leggen.

Van de Looi bracht met nog zeventien minuten op de klok Brian Brobbey binnen de lijnen. De aanvaller van Ajax stichtte nog wel wat gevaar voor het doel van Bulgarije, onder meer met een schot in het zijnet, maar een doelpunt voor Jong Oranje zat er eigenlijk nooit in. Scherpen redde in blessuretijd op kopballen van Dimitar Tonev en Simeon Petrov en een schot van Filip Krastev die alleen voor hem opdook. Het elftal van Van de Looi mag Scherpen danken voor het punt en hopen dat het dinsdag tegen de leeftijdsgenoten van koploper Zwitserland in Deventer een stuk beter zal gaan. De groepswinnaars en de beste nummers twee plaatsen zich automatisch voor het EK.