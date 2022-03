Ten Hag looft ‘energiebron’ van Ajax: ‘Zo weergaloos, daar zie je z’n kwaliteit’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Erik ten Hag looft Dusan Tadic voor zijn rol in de gewonnen Klassieker (3-2) afgelopen zondag. Ajax had het enorm moeilijk met Feyenoord, maar zette aan de hand van de aanvoerder een geslaagde comeback in. "Dusan Tadic is vaak de energiebron voor het team", zegt Ten Hag in gesprek met het clubkanaal.

De trainer zag vanaf de bank hoe Tadic met een prachtige vrije trap vanaf de achterlijn de 2-2 op het scorebord zette en vervolgens ook een belangrijke rol speelde in de winnende treffer. Tadic gaf daarbij een steekbal op Nicolás Tagliafico, die zag hoe Antony uit zijn voorzet kon scoren. "Tadic weet wanneer hij dingen moet uitspreken en hij weet wanneer hij dingen van zijn omgeving moet eisen", aldus Ten Hag. "Hij weet ook een ploeg bij elkaar te houden. Als leider hoeft hij het niet alleen te doen. Hij heeft ook mensen om zich heen die hem daarbij ondersteunen. Maar hij gaat daarin voorop."

"En als je dan zoals zondag het team over een dood punt heen kan helpen... dat heeft hij ook al heel vaak gedaan trouwens, bijvoorbeeld met de voorzet op Brian Brobbey", doelt Ten Hag op de mislukte kopbal van de spits uit een perfecte bal van Tadic. "Maar ook met de goal, vooral dat, zo'n weergaloze goal... daar laat hij Tadic zien dat zijn individuele kwaliteiten hoogstaand zijn, en dat hij daarmee het verschil maakt voor de kleedkamer en voor Ajax."

Ten Hag geeft zijn elftal als geheel een groot compliment. "Ik zeg het niet vaak, maar zondag was ik echt trots op de ploeg. Zoals een goede topsporter betaamd hebben wij onze rug gerecht. Tegen Feyenoord hebben we die nare smaak weggespoeld", doelt Ten Hag op de uitschakeling in de Champions League tegen Benfica (0-1 verlies). "Het was een geweldige wedstrijd met een heel hoog tempo. Beide ploegen hebben elkaar het vuur aan de schenen gelegd. Wij trokken uiteindelijk aan het langste eind en wat dat betreft ben ik heel trots op de ploeg."

Dat Ten Hag 'trots' is, zegt volgens de coach veel. "Het is een term die ik zelden bezig. Ik vind het niet nodig. Je doet het pas bij een bijzondere prestatie. Deze was broodnodig en ik hoop dat we het mee kunnen nemen als inspiratie naar het vervolg. Het beste is voorkomen dat je in deze situatie geraakt, maar als het gebeurt, dan moet je de rust bewaren en het tempo kunnen opschroeven om een tegenstander te knakken. Dat zal je nodig hebben in de finales die gaan komen."