Verweij snapt niets van keuze Van Gaal: ‘Nog een keer herhalen: bizar’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 20:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:05

Mike Verweij en Valentijn Driessen snappen er weinig van dat Ryan Gravenberch voor het eerst sinds anderhalf jaar niet bij de selectie van het Nederlands zit. Volgens het duo was dit een ideale mogelijkheid geweest voor de middenvelder van Ajax om te wennen aan het nieuwe systeem dat Louis van Gaal wil introduceren bij Oranje. De bondscoach liet Gravenberch bij Jong Oranje terugkeren omdat er belangrijke EK-kwalificatieduels op het programma staan en omdat hij een slechte periode heeft meegemaakt op clubniveau.

"Toch blijf ik het gek vinden, nog even een keer herhalen: bizar", opent Verweij vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Als je toch wil implementeren, mensen wegwijs wil maken met dit systeem. Dit was dan zeg maar dé week om te laten zien wat hij (Van Gaal, red.) allemaal van plan is. Ja, Gravenberch is daar niet bij." Collega Driessen las afgelopen week met verbazing enkele quotes van Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mike Verweij en Valentijn Driessen snappen weinig van de beslissing om Ryan Gravenberch te passeren bij Oranje.

"En heel vreemd is ook dat de coach van Jong Oranje in Voetbal International zegt dat er helemaal niet over gesproken is dat Gravenberch bij Jong Oranje zou zitten", zo stipt Driessen aan. "Vanwege die wedstrijd tegen Jong Zwitserland (aanstaande dinsdag, red.). Want dat gaf Van Gaal natuurlijk als mede als een verklaring voor het feit dat hij ontbrak in deze selectie", brengt de voetbaljournalist in herinnering.

Gravenberch heeft inmiddels tien interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan. In september 2020 speelde hij zijn vierde interland namens Jong Oranje, waar hij na anderhalf jaar afwezigheid dus is teruggekeerd. Gravenberch begon vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Bulgarije aan de linkerkant van een viermansmiddenveld, dat verder bestaat uit Quinten Timber, Ludovit Reis en Jurgen Ekkelenkamp.