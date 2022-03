André Onana maakt op cruciaal moment opnieuw geen onuitwisbare indruk

Vrijdag, 25 maart 2022 om 19:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:02

André Onana heeft Kameroen vrijdag geen goede dienst kunnen bewijzen. De doelman van Ajax, die dit kalenderjaar al meermaals in de fout ging bij club en land, slaagde er in de heenwedstrijd van de finale van de Afrikaanse play-offs tegen Algerije niet in om een kopbal van de Islam Slimani te keren: 0-1. Kameroen moet die nederlaag komende dinsdag in Algerije goedmaken om zich nog te kunnen plaatsen voor het WK in Qatar.

Onana stond tegenover een andere speler uit de Eredivisie: FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki stond net als de gehele Afrika Cup in de basis bij Algerije. Ook sterspeler Riyad Mahrez van Manchester City verscheen aan de aftrap bij het Noord-Afrikaanse land. In de openingsfase brak Slimani door richting het doel van Kameroen, waarna de spits van Sporting Portugal uit een lastige hoek op doel vuurde. Onana keerde het schot, dat vrijwel recht op hem af kwam, vrij eenvoudig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan het eind van de eerste helft was een nieuwe redding van de doelman van Ajax gevraagd. Ditmaal kopte Slimani uit een vrije trap van Youcef Belaili richting het Kameroense doel. De bal was een meter van het midden net onder de lat geplaatst en met een behoorlijke snelheid en was Onana te machtig. Via een reflex wist de keeper de bal nog tegen de onderkant van de lat te tikken, maar het was onvoldoende om een tegendoelpunt te voorkomen: 0-1.

Kameroen probeerde in de tweede helft een offensief te starten, maar het draaide totaal niet bij de Ontembare Leeuwen. Omdat het licht in het Limbe Stadium in de tweede helft uitviel lag de wedstrijd een minuut of acht stil. Daarom volgden liefst elf minuten blessuretijd, maar Algerije hield daarin vrijwel moeiteloos stand.