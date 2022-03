Kraay ziet ideale spits voor Feyenoord: ‘Ook geen 4 miljoen voor Dessers’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 19:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:24

Hans Kraay junior praat voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel tussen Jong Bulgarije en Jong Oranje over de ontwikkeling van Joshua Zirkzee. De analist annex verslaggever denkt dat er kansen zijn voor de spits met het oog op het grote Oranje, daar er volgens hem niet al teveel concurrentie is voor Memphis Depay momenteel. Kraay junior vindt desondanks wel dat Zirkzee (20) nog wel wat stappen moet zetten voordat hij een uitnodiging ontvangt van bondscoach Louis van Gaal.

"Hans, zie jij Zirkzee binnen twee, drie jaar in het Nederlands elftal staan?", vraagt ESPN-presentator Milan van Dongen. "Er is natuurlijk weinig gehijg in de nek voor een voetballende nummer negen, wat Depay eigenlijk is. Want Wout Weghorst en Luuk de Jong zijn natuurlijk heel andere types", legt Kraay junior uit. "Ik merkte aan een interview in de Belgische krant dat hij (Zirkzee, red.) sowieso nog een jaar uitgeleend wil worden en dat 'ie dan hoopt dat 'ie klaar is voor Bayern München. Bij Anderlecht heeft hij dertien goals gemaakt en zeven assists, dat is veel."

Hans Kraay junior zou graag een wat hongerige Joshua Zirkzee zien, wil hij kans maken op het grote Oranje.

"Ik denk alleen dat hij wat hongeriger moet zijn", geeft Kraay junior als huiswerk mee aan Zirkzee. "Arnold Bruggink zei ooit: 'Zorg nou dat als de bal aan de zijlijn is dat jij gewoon met stoom uit je oren in de vijf meter of in de tien meter bent'. Daar had hij volledig gelijk in. Ik denk dat hij dat moet hebben, gewoon die enorme drang om te scoren." De analist geeft gelijk een voorbeeld van een enorm gedreven spits uit het verleden: "Ik kan me nog herinneren dat Ruud van Nistelrooij het bij FC Den Bosch lekker vond als hij in de spits speelde en hij kreeg even de bal niet, om lekker even overal die bal te voelen."

"En Foppe de Haan (oud-trainer sc Heerenveen, red.) heeft op een gegeven moment bij hem erin gepompt: 'Jij moet zo verschrikkelijk chagrijnig zijn als je niet scoort en zo verschrikkelijk chagrijnig zijn als er mensen doorkomen en jij niet op de plek staat waar je kan scoren'. Als hij de gretigheid van Van Nistelrooij krijgt, dan zou ik hem het liefst nog een jaar bij Feyenoord uitgeleend zien worden. Dan hoeven ze ook geen vier miljoen (kooptie in huurdeal met KRC Genk, red.) voor Cyriel Dessers te betalen", geeft Kraay junior gratis advies aan de Rotterdamse club, waar Zirkzee enkele jaren in de jeugdopleiding speelde.

Kees Kwakman vreest voor de toekomst van Brian Brobbey bij Ajax.

Kees Kwakman vindt dat de verhuurperiode van Zirkzee bij Anderlecht alleen maar voordelen kent. "Wat dat betreft is hij een voorbeeld voor Brian Brobbey en Myron Boadu. Dat hij gewoon speelt. Goede club en gewoon even een wat lager niveau, een beetje zoals de Nederlandse competitie. Al is Anderlecht wel wat minder de laatste tijd. En Brobbey gaat bij Ajax niet spelen zolang Sébastien Haller er speelt, daar heeft Erwin van de Looi gelijk in. Die zal toch echt een keuze moeten maken volgend jaar om te gaan voetballen. Hoe vervelend dat voor Ajax ook is, want het is natuurlijk goed dat je zo iemand achter de hand hebt. Dat wil Ajax natuurlijk, twee spitsen die ze kunnen inzetten", aldus Kwakman.