Gareth Bale zoekt frontale aanval: ‘We weten allemaal wie de parasiet is!’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 18:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:45

Gareth Bale haalt vrijdag vernietigend uit naar Manuel Juliá, de journalist van Marca die hem in de Spaanse krant omschreef als El parásito galés, ofwel 'de Welshe parasiet'. De 32-jarige aanvaller slaat na zijn heldenrol voor Wales tegen Oostenrijk (2-1) terug naar de journalist. "We weten allemaal wie de echte parasiet is", aldus Bale in een statement op Twitter.

Bale werd door Juliá betiteld als 'parasiet' omdat hij zondag el Clásico tegen Barcelona (0-4 nederlaag) aan zich voorbij liet gaan en zich bij zijn trainer Carlo Ancelotti afmeldde met 'pijntjes'. Marca gebruikte daarbij overigens ook nog als ondertitel: "Bloedzuiger, teleurstelling, pijn, sterren..." Vervolgens bleek Bale wel topfit aangekomen bij het trainingskamp van Wales en kon hij 'gewoon' spelen in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket tegen Oostenrijk. Bale werd de absolute uitblinker met twee doelpunten, waarvan één weergaloze vrije trap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marca plaatste een artikel met de kop 'El parásito galés', ofwel 'de Welshe parasiet'.

"In een tijd waarin mensen zichzelf van het leven beroven vanwege de hardvochtigheid en meedogenloosheid van de media, wil ik weten wie deze journalisten en media die dit soort artikelen schrijven verantwoordelijk houdt", aldus Bale in zijn statement. De Welshman ligt in Spanje al jarenlang onder vuur, onder meer vanwege zijn voorliefde voor het spelen van golf, waaraan hij volgens sommige media meer prioriteit geeft dan zijn voetbalcarrière.

Bale heeft naar eigen zeggen 'een dikke huid en kan er wel tegen', maar haalt toch hard uit. "Want dat betekent niet dat dit soort artikelen geen schade berokkent en geen mensen van streek kan maken die deze kwaadaardige verhalen ontvangen. Ik ken de tol die de media kunnen eisen van de mentale en fysieke gezondheid van mensen. De media verwachten bovenmenselijke prestaties van profsporters. Ze zijn de eersten om met hen te feesten wanneer ze leveren, maar in plaats van medelijden te hebben als ze een greintje van menselijke fouten tonen, worden ze aan stukken gescheurd, wat bij fans weer woede en teleurstelling oproept."

"De dagelijkse druk op sporters is immens. Het is ook overduidelijk hoe negatieve media-aandacht een reeds gestreste sporter, of iemand in het publieke domein, gemakkelijk over de rand kan duwen. Ik hoop dat de journalistieke ethiek en normen strenger worden bewaakt tegen de tijd dat onze kinderen de leeftijd hebben bereikt waarop ook zij het nieuws kunnen volgen. Ik wil mijn platform gebruiken om verandering aan te moedigen in de wijze waarop we publiekelijk over mensen praten en hen bekritiseren. Dat gebeurt immers meestal omdat ze niet voldoen aan de vaak onrealistische verwachtingen die op hen worden geprojecteerd. We weten allemaal wie de echte parasiet is", besluit Bale.