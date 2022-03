Ajax neemt afscheid van Labyad en gaat nog in gesprek met Stekelenburg

Vrijdag, 25 maart 2022 om 17:11 • Chris Meijer

Ajax heeft formeel bevestigd dat het aflopende contract van Zakaria Labyad niet verlengd gaat worden. Dat betekent dat er komende zomer na vier jaar een einde gaat komen aan de samenwerking tussen Ajax en Labyad. Ajax heeft een vergelijkbare brief gestuurd naar Maarten Stekelenburg, maar gaat nog wel met de 39-jarige doelman in gesprek over volgend seizoen.

Clubs moeten voor 1 april de aflopende contracten formeel opzeggen, om te voorkomen dat verbintenissen automatisch onder dezelfde voorwaarden worden verlengd. Labyad heeft zo’n formele opzegging ontvangen en Ajax maakt bekend dat zijn aflopende contract niet gaat worden verlengd. De 29-jarige aanvallende middenvelder werd door Ajax in 2018 overgenomen van FC Utrecht en speelde sindsdien 54 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 10 assists.

Trainer Erik ten Hag doet dit seizoen nauwelijks een beroep op Labyad: mede door blessureleed speelde hij in deze voetbaljaargang pas 25 minuten, verspreid over 2 wedstrijden. Labyad - die in het verleden ook uitkwam voor PSV, Sporting Portugal, Vitesse en Fulham - kan komende zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Het is vooralsnog niet duidelijk of Stekelenburg volgend seizoen actief is bij Ajax. “De club stuurde een vergelijkbare brief naar Maarten Stekelenburg, ter voorkoming van een automatische verlenging onder dezelfde voorwaarden. De doelman en de club gaan wel nog in gesprek met elkaar met het oog op komend seizoen”, schrijft Ajax op zijn website. De in 2020 teruggekeerde Stekelenburg is dit hele seizoen al uit de roulatie met een heupblessure, waaraan hij geopereerd werd.