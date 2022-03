Real Madrid stemt tóch in: Eden Hazard gaat wéér geopereerd worden

Vrijdag, 25 maart 2022 om 16:54 • Chris Meijer

Real Madrid deelt opnieuw slecht nieuws over Eden Hazard. De Koninklijke laat via de officiële kanalen weten dat de 31-jarige Belgische vleugelaanvaller op korte termijn geopereerd gaat worden. Met de operatie moet een enkelblessure verholpen worden waarmee Hazard al een jaar sukkelt, zo weet Marca naar aanleiding van het statement van Real Madrid te melden.

Hazard ondervindt hinder van een plaatje dat twee jaar geleden in zijn kuitbeen geplaatst werd. De aanvaller vroeg een jaar geleden al om een operatie, maar daar zou Real Madrid niet mee zou hebben ingestemd. Bij de Spaanse grootmacht was men van mening dat de operatie niet nodig was. Bovendien werd er gesuggereerd dat Hazard zich zou laten opereren en het slot van het seizoen zou missen, om vervolgens in de beste vorm met België naar het EK te kunnen gaan.

Uiteindelijk werd Hazard overtuigd van de keuze om zich niet te laten opereren, maar nu is er alsnog mee ingestemd dat de Belgische aanvaller onder het mes gaat. Hazard zal daardoor vijf weken niet inzetbaar zijn voor trainer Carlo Ancelotti. Hij heeft vrijdagochtend toestemming gegeven voor het statement dat Real Madrid inmiddels naar buiten heeft gebracht en hoopt zich na de operatie wat meer comfortabel te gaan voelen.

De enkelblessure is het zoveelste hoofdstuk in het tot nu toe mislukte huwelijk tussen Hazard en Real Madrid. Sinds de Koninklijke hem in de zomer van 2019 voor 115 miljoen euro overnam van Chelsea, sukkelt hij met blessures. In dienst van the Blues miste hij slechts 21 wedstrijden in totaal 7 seizoenen. Bij Real Madrid waren dat er in bijna 4 jaar al maar liefst 62, door 15 verschillende blessures. Als Hazard fit is, hoeft hij dit seizoen overigens niet op een basisplaats te rekenen: hij speelde pas 26 procent van het totaal aantal mogelijke minuten.