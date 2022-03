Geïmponeerd Barcelona acht transferoperatie bij Ajax op dit moment te duur

Vrijdag, 25 maart 2022 om 16:01 • Chris Meijer

Het is op dit moment niet aannemelijk dat Barcelona zich komende zomer gaat mengen in de strijd om Antony. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat de Braziliaanse aanvaller van Ajax highly rated is bij de Catalanen, maar onder de huidige omstandigheden te duur is. Barcelona werkt echter wel nadrukkelijk aan de komst van Antony’s landgenoot Raphinha.

UOL Esporte meldde eerder deze dat Dani Alves bij Barcelona een lobby voert om Antony naar Catalonië te krijgen. Ajax kan door het nog tot medio 2025 lopende contract van de 22-jarige vleugelaanvaller én de belangstelling van meer clubs - onder wie Bayern München, al hangt een eventuele transfer af van de contractonderhandelingen met Serge Gnabry - hoog in de boom gaan zitten. Er werd eerder gesproken over een transfersom van veertig miljoen euro en dat zou op dit moment te gortig zijn voor Barcelona.

Mede daardoor geldt Raphael Dias Belloli, kortweg Raphinha, voorlopig als de voornaamste kandidaat om de voorste linie van Barcelona te versterken. Romano meldde eerder deze week al dat Barcelona in gesprek was met Deco, de zaakwaarnemer van Raphinha én scout voor de Catalanen. Volgens de transfermarktexpert zijn die gesprekken nu in een vergevorderd stadium, terwijl Raphinha zelf ook graag de overstap naar Barcelona zou willen maken. Er moet echter nog wel een akkoord worden gevonden met Leeds United.

Raphinha heeft bij Leeds United een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn nog tot medio 2024 lopende contract. De officiële onderhandelingen tussen Barcelona en Leeds United zijn nog niet begonnen en zullen nog wat tijd in beslag gaan nemen, zo benadrukt Romano. UOL Esporte stelde eerder al dat Raphinha Leeds United heeft gevraagd om die afkoopclausule naar beneden bij te stellen, omdat hij vreest dat clubs niet bereid zijn een dergelijk bedrag te betalen.