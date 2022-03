Van Gaal: ‘Hij is vaak niet fit, daar heb ik ook tegen hem iets over gezegd’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 15:34 • Chris Meijer • Laatste update: 15:34

Louis van Gaal heeft met Cody Gakpo gesproken over zijn blessureproblemen. De 22-jarige aanvaller van PSV kampt met een enkelblessure - die hij opliep tijdens de Conference League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen - en staat daardoor al voor de derde keer dit seizoen aan de kant. Van Gaal ging tijdens de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland tussen Oranje en Denemarken tevens in op de in zijn ogen beste positie voor Gakpo.

Van Gaal kreeg de vraag waar hij Gakpo het liefst ziet spelen. “Dat is nog de vraag bij hem. Dat vind ik een goede vraag”, antwoordde Van Gaal. “Hij heeft een paar keer in de spits gespeeld en dat is hem niet zo goed vergaan, dus ik heb een gesprek gevoerd waar hij zou moeten komen te spelen. Daarover hebben we gediscussieerd en dat blijft voorlopig nog privé, vind ik. Hij moet dat in alle rust kunnen doen. Er zijn posities waarop hij in mijn ogen kan spelen, maar dat hangt af van zijn ontwikkeling en vorm.”

“Want het is niet zo dat je een plek in het Nederlands elftal hebt zonder dat je die vorm toont. Dan word je door mij gewisseld. Heel vervelend, maar dat is de waarheid”, zo ging Van Gaal verder. “Dat gaan we in juni zien, als hij fit is. Hij is vaak niet fit, daar heb ik ook tegen hem iets over gezegd. Wat precies, dat is privé.” Gakpo miste dit seizoen reeds negen wedstrijden van PSV door drie verschillende blessures. Hij was de afgelopen dagen bij Oranje om in de woorden van Van Gaal de implementatie van het beoogde systeem voor het WK in Qatar mee te krijgen.

Van Gaal heeft vrijdagavond tevens nog vijf andere gesprekken op het programma staan. “Dat zijn de vijf spelers die eigenlijk niet spelen tegen Denemarken. Die heb ik tot het laatst bewaard. Er is er een die wel speelt en vier niet. Het zou kunnen dat dit verrassend is, ik kan niet in je hoofd kijken. Ik probeer iedereen aandacht te geven. Er was deze week ook nog een etentje, al was ik daar niet bij.”