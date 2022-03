Van Gaal blundert met uitspraak over ontslag van KNVB-directeur

Vrijdag, 25 maart 2022 om 14:57

Louis van Gaal heeft vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland van Oranje tegen Denemarken geblunderd door te stellen dat Marcel Lucassen ontslagen gaat worden bij de KNVB. De Telegraaf meldt op basis van navraag bij de directeur voetbalontwikkeling van de Nederlandse voetbalbond dat er van ontslag geen sprake is. Volgens de krant wordt er in de loop van de dag nog een reactie van de voetbalbond verwacht.

Valentijn Driessen vroeg Van Gaal tijdens de persconferentie of Van Gaal bij de KNVB een nieuwe directeur topvoetbal had aangedragen. De huidige directeur topvoetbal - Nico-Jan Hoogma - vertrekt na het WK in Qatar. “Niemand, want die vind ik heel goed. Die er nu zit. Hij gaat nu weg, ja. Dat heb ik ook vernomen”, antwoordde Van Gaal, waarmee hij het aanvankelijk over Hoogma leek te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben een keer uitgenodigd om met Marcel Lucassen te praten”, zo ging Van Gaal vervolgens verder. “Voor zover ik hem op basis van één gesprek kan beoordelen: hele goede vent. Hij heeft heel veel ervaring. Tot mijn verbazing lees ik op de mediakanalen dat hij ontslagen wordt. Ik vind dat vreemd en waarschijnlijk mag ik dit niet zeggen, omdat ik voor de KNVB werk. Maar ik vind het vreemd.”

Driessen vroeg Van Gaal of hij Lucassen directeur topvoetbal zou maken. “Nou, ik zou een andere verdeling maken”, reageerde Van Gaal. “Dat is het probleem. Ik heb het ook tegen Marianne van Leeuwen gezegd hoe ik het zou doen. Ik laat het bij Marianne van Leeuwen, anders gaat de media zich daarmee bemoeien. Maar ik wil wel heel uitdrukkelijk stellen dat Marcel Lucassen een hele goede vent is.”

Lucassen werkt sinds de zomer van 2021 als directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB, nadat hij eerder actief was bij MSV Duisburg (techniektrainer), de Duitse voetbalbond (directeur voetbalontwikkeling), TSG 1899 Hoffenheim (techniek- en assistent-trainer), Al-Nasr (directeur spelersbeleid) en Arsenal (directeur voetbalontwikkeling). De Telegraaf deed naar aanleiding van de uitspraken van Van Gaal navraag bij een ‘geschrokken’ Lucassen, die liet weten dat van ontslag geen sprake was. Er wordt spoedig een reactie van de KNVB over de opmerking van Van Gaal verwacht.

Van Gaal vertelde tijdens de persconferentie dat hij met directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen heeft gesproken over zijn beoogde model voor de KNVB. “De KNVB is in mijn ogen niet voor het topelftal, maar voor de opleiding. Daar moet je de beste mensen voor kiezen. Topvoetbal gaat vanzelf met de bondscoach die is aangesteld. Dus er hoeft geen directeur topvoetbal te zijn? Dat zijn jouw woorden. Ik heb al veel teveel gezegd. De media moet zich er niet mee bemoeien, Marianne van Leeuwen moet dat zelf zien.”

“Wij spreken elkaar heel vaak. Maar dat wil niet zeggen dat we iedere keer over de structuur bij de KNVB praten. Als zij over het algemeen wat wil weten over mijn expertise, belt ze mij op. Nou, ik vind het wel leuk dat ze zoveel vertrouwen in mij heeft. Maar dat wil niet zeggen dat ze mijn raad opvolgt”, besloot Van Gaal.