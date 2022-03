Van Gaal: ‘Het zijn jongens die in mijn ogen zeker meegaan naar Qatar’

Vrijdag, 25 maart 2022

Cody Gakpo, Jurriën Timber en Jordan Teze verlieten vrijdag het trainingskamp van Oranje. Het was vooraf al duidelijk dat Gakpo niet in staat was om mee te spelen in de oefeninterlands tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (dinsdag), terwijl Timber ‘een vraagteken’ was. Bondscoach Louis van Gaal vertelt op de persconferentie in aanloop naar het vriendschappelijke duel met de Denen dat Gakpo en Timber wel aanwezig moesten zijn bij ‘de implementatie’, aangezien zij in zijn ogen zeker mee zullen gaan naar het WK in Qatar.

“Timber was een vraagteken, maar hij redt het ook niet. Dat is de reden dat ik gezegd heb dat hij weg mag nadat de implementatie is geweest. Want ik heb ze opgeroepen om ze deel te laten nemen aan de implementatie, dat ze dat konden zien. Het zijn jongens die in mijn ogen zeker meegaan naar Qatar”, zo geeft Van Gaal te kennen. Het was vooraf al duidelijk dat Gakpo was opgeroepen omdat de bondscoach zijn beoogde systeem voor het WK wilde introduceren tijdens de huidige interlandperiode.

Naast Gakpo en Timber verliet ook Teze het trainingskamp van Oranje met een blessure. “Teze is tijdens deze week afgehaakt. Het is iedere dag elf tegen elf, dat kost heel veel energie”, verklaart Van Gaal het vertrek van de PSV-verdediger. “Omdat ze bezig zijn hun plaats te verwerven, maar ook omdat ze tegen het Oranje spelen. De strijd is hevig en als je dat iedere dag doet, heb je iedere dag eigenlijk een wedstrijd. Het kost veel energie, maar gelukkig hebben ze vandaag een fantastische uitvoering weggegeven. Dus ik was na 45 minuten klaar.”

Van Gaal was vrijdag weer van de partij op de persconferentie nadat hij afgelopen week te maken kreeg met een coronabesmetting. “Ik heb negatief getest, weliswaar met een sneltest. Maar hij was negatief. Daarom hebben we een dag langer de isolatievoorwaarden gehanteerd. De spelers zitten niet voor niets in die bubbel. Ik ben daar uitgegaan en heb drie dagen alleen op mijn kamer gebivakkeerd. Via de techniek heb ik meetings geleid. Eigenlijk heb ik alles kunnen doen. Edwin Goedhart (bondsarts, red.) is naar de GGD geweest en heeft allerlei vragen gesteld. Toen bleek dat ik wel in de buitenlucht mocht, alleen op afstand.”