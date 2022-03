Juventus maakt interesse in Kökçü kenbaar: ‘Hij heeft het potentieel van Modric’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:27

Juventus lijkt werk te willen maken van de komst van Orkun Kökçü. Voormalig middenvelder en zaakwaarnemer Mohamed Sissoko heeft zich in het radioprogramma Cose di Calcio op Radio Bianconera uiterst lovend uitgelaten over de middenvelder van Feyenoord. Het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908 voegt eraan toe dat de Italiaanse grootmacht via Sissoko zijn interesse in Kökçü kenbaar heeft gemaakt.

Sissoko werd door de presentator van het radioprogramma gevraagd naar de huidige vorm van Juventus, toen hij plots de naam van Kökçü liet vallen. "Ik hoop dat Juventus een goede vervanger haalt voor Paulo Dybala. De namen die ik lees zijn allemaal sterk en hebben een ander profiel. De laatste tijd is er echter één jonge speler die ik meer volg dan anderen. Ik denk niet dat je hem kent. Hij heet Orkun Kökçü en is de nummer 10 van Feyenoord. Hoewel hij jong is, speelde hij al zo'n tien wedstrijden voor de Turkse nationale ploeg."

Onderstaande info klopt - 100% confirmed!?????? #Juventus heeft afgelopen week via Mohamed Sissoko zijn interesse kenbaar gemaakt bij #Feyenoord middenvelder Orkun #Kökçü. https://t.co/HgDqNpiIXZ — 1908.nl (@1908nl) March 25, 2022

Volgens Sissoko is het een groot voordeel dat Kökçü niet te hoog in de boom zit qua salaris en ook niet de hoofdprijs hoeft te kosten. Feyenoord heeft de wens om het transferrecord van Dirk Kuyt uit 2007 uit de boeken te werken. De aanvaller vertrok destijds voor achttien miljoen euro naar Liverpool. "Voor mij is hij de juiste speler voor Juventus", gaat Sissoko verder. "Hij is klaar voor een stap naar een geweldige club als Juventus, want alle spelers uit de Eredivisie maken grote impact in Italië. Hij is de hoofdrolspeler bij Feyenoord en de beste van zijn klasse."

Sissoko zag Kökçü in verschillende rollen spelen. "Hij maakte een goede indruk op mij, zowel als centrale als aanvallende middenvelder. Hij is perfect als spil op een middenveld van drie man. Juventus is op zoek naar een speler zoals hij. Op wie hij lijkt? Dan zeg ik Luka Modric. In mijn ogen heeft hij dezelfde kwaliteiten. Hij heeft het potentieel om zijn niveau te bereiken. We zullen zien wat er gebeurt. Er zijn veel sterke spelers, maar we zijn pas in maart. Ik vertrouw de club, zoals altijd."