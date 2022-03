FC Utrecht slaat belangrijke slag en voorkomt vertrek van clubtopscorer

Vrijdag, 25 maart 2022 om 13:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:25

FC Utrecht heeft een transfervrij vertrek van Bart Ramselaar voorkomen. De Domstedelingen hebben de optie in het aflopende contract van de 25-jarige middenvelder gelicht, waardoor hij tot medio 2023 onder contract staat in Utrecht. Ramselaar heeft zich sinda zijn terugkeer in 2019 naar de club waar hij zijn debuut in het profvoetbal maakte tot belangrijke kracht gemaakt in de Utrechtse selectie, en is dit seizoen zelfs clubtopscorer.

Ramselaar, een van origine aanvallende middenvelder, debuteerde in maart 2015 voor Utrecht. In het thuisduel met Feyenoord (0-0) mocht hij drie minuten invallen. In het seizoen daarop groeide Ramselaar uit tot absolute uitblinker in het Utrecht dat als vijfde eindigde in de Eredivisie. De jongeling verdiende een toptransfer naar PSV en maakte in november 2016 zelfs zijn debuut voor het Nederlands elftal in een vriendschappelijk duel met België (1-1). Ramselaar raakte na twee seizoenen echter op een zijspoor in Eindhoven, waardoor hij in de zomer van 2019 besloot tot een terugkeer bij zijn oude liefde.

In zijn tweede periode staat de teller van inmiddels drievoudig Oranje-international Ramselaar op 74 duels voor de Utrechters. Daarin scoorde hij 19 keer. Utrecht maakt naast de melding van Ramselaars contractverlenging overigens niet bekend wat er met de verbintenissen van Eric Oelschlägel, Joris van Overeem en Simon Gustafson gebeurt. Het trio ligt nog altijd slechts tot komende zomer vast in de Domstad. Wel wordt gemeld dat de opties van Jong FC Utrecht-spelers Eros Maddy, Derensili Sanches Ferandes en Bagus Kahfi niet worden gelicht.