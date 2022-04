Stel jouw favoriete amateurteam samen en win de bekerfinale!

Donderdag, 14 april 2022 om 13:39 • Stefan Coerts • Laatste update: 13:50

ADVERTORIAL - De finale van de TOTO KNVB Beker gaat op zondag 17 april tussen PSV en Ajax, maar misschien kun jij er wel voor zorgen dat er over een jaar een hele verrassende club in de eindstrijd in De Kuip staat. Met de nieuwe Eurojackpot van 120 miljoen euro kun jij hoogstpersoonlijk alles in het werk stellen om jouw eigen amateurteam naar de bekerfinale te loodsen.

Je bent al jaren in training, maar het bereiken van de bekerfinale is nog niet gelukt. Natuurlijk ligt dat niet aan het voetballend vermogen en kwaliteit. Nee, je mist een goede trainer. Voor een slordige 20 miljoen euro per jaar kun je met Josep Guardiola de beschikking krijgen over een van de beste trainers ter wereld. Voor iets minder zou je ook nog Jürgen Klopp of José Mourinho kunnen binnenhalen, zodat je meer budget overhoudt voor versterkingen in het team. Als je op tijd bent, kun je komende zomer Kylian Mbappé, Paul Pogba, Franck Kessié, Paulo Dybala, Antonio Rüdiger, André Onana of Ousmane Dembélé nog transfervrij oppikken. Of heel misschien leg je juist wel een transfersom op tafel om Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Neymar binnen te halen.

Voor deze spelers moet je misschien wel de faciliteiten een beetje opknappen. Vernieuw daarom het kleedkamergebouw bij jouw club en plaats wat jacuzzi’s, sauna’s, koudwaterbaden, een analyse ruimte en een krachthonk. Op deze manier lopen jullie al met 1-0 voorsprong de kleedkamer uit! Daarna volgt pas de ergste nachtmerrie voor iedere tegenstander en misschien wel jullie grootste thuisvoordeel: veld 1. In de omgeving ook wel bekend als het grootste knollenveld van de regio. Wie o wie uit de Eredivisie gaat op dit veld überhaupt een bal aannemen? Wat ga jij hier mee doen? Kies voor ultiem comfort door de grasskeeper van De Kuip in te huren en het hoofdveld eens flink onder handen te nemen. Of houd jij het bij jullie vertrouwde knollenveld en start je de wedstrijd met 2-0 thuisvoordeel voor het eerst fluitsignaal?

Helaas kan niet iedere wedstrijd thuis gespeeld worden. Om toch van iedere uitwedstrijd een feest te maken, laat je een bus ontwerpen die van alle gemakken is voorzien. Zachtdonzen stoelen gevoerd met kasjmier, de beste boxen om de beats doorheen te laten galmen, een persoonlijke koelkast en voor iedereen een scherm waarop jullie hoogtepunten teruggekeken kunnen worden. Of reis je liever snel? In dat geval moeten jullie je misschien verplaatsen per helikopter. Wen maar alvast aan het vliegen! Stel dat jullie de finale winnen, start het jaar erop jullie Europees avontuur. Naar welke Europese club gaat de eerste vlucht van jullie privéjet?

Zie je het zitten om jouw amateurteam naar de bekerfinale te loodsen? Of droom jij er al jaren van om zorgeloos te leven? Speel mee met Eurojackpot en maak kans op 120 miljoen euro, dan droom je voortaan alleen nog maar groots!

Dit artikel is in samenwerking met Eurojackpot tot stand gekomen.

