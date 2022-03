De Nederlander die op 27-jarige leeftijd aan de slag gaat in LaLiga

Vrijdag, 25 maart 2022 om 12:25 • Chris Meijer

LaLiga is sinds deze week rijker aan Nederlandse inbreng. Er waren al tien spelers met roots in Nederland actief in de hoogste Spaanse competitie, een gezelschap waar Hamzah Sadiek zich nu bijvoegt. Niet als speler, maar als scout. De 27-jarige Limburger wordt namens Cádiz scout in Nederland, België en Duitsland en gaat zich tevens bezighouden met het organiseren van een toernooi waarop Nederlandse talenten de mogelijkheid krijgen een stage te verdienen bij de LaLiga-club.

Door Chris Meijer

De gedachten van Sadiek gaan nog wel eens terug naar het begin van zijn loopbaan als scout. Nadat zijn droom om bij FC Utrecht door te breken in het profvoetbal in duigen viel door een reeks kruisbandblessures, deed hij een cursus voetbalscouting en leerde hij van Leo Beenhakker, Co Sluyk en Ab Plugboer de kneepjes van het vak. Investeren in zijn toekomst, noemt hij dat nu achteraf. “Het is mooi dat het nu vruchten afwerpt”, vertelt Sadiek aan Voetbalzone. “Over dat contrast denk ik wel vaak na. Dat ik nu een contract in LaLiga heb getekend, is wel wat anders dan een paar jaar geleden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Patro Eisden Maasmechelen bood Sadiek in 2018 de eerste kans op een functie als scout. Bij de Belgische club was hij bijna twee jaar werkzaam als hoofd scouting, op dat moment volgens de cijfers van Transfermarkt de jongste persoon ter wereld is in deze functie. Dit is klaarblijkelijk niet onopgemerkt gebleven in de voetbalwereld, want onlangs kreeg Sadiek via LinkedIn een bericht van een lid van het team van sportief directeur en de voorzitter van Cádiz. Of hij die gerenommeerde scout was? Na de eerste gesprekken bleek dat Cádiz op zoek was naar iemand met een breed netwerk en kennis van de Zuid-Amerikaanse markt.

Sadiek voldeed aan beide eisen. In de afgelopen jaren bouwde hij een breed netwerk op, met daarin de nodige invloedrijke zaakwaarnemers en andere scouts. En Zuid-Amerika kent hij mede door zijn werkzaamheden voor de nationale ploeg van Suriname, voor wie hij nog altijd actief is als scout. Andersom noemt Sadiek de aanbieding van Cádiz een no-brainer. De afgelopen jaren sprak hij eveneens met Nederlandse topclubs en was hij in beeld om technisch eindverantwoordelijke te worden in de Keuken Kampioen Divisie, maar de nummer achttien van LaLiga was in zijn woorden ‘écht concreet’ en pakte door.

Het eerste gedeelte van zijn werk zal bestaan uit scouting voor het eerste elftal van Cádiz, oftewel spelers en wedstrijden bekijken in Nederland, België en een deel van Duitsland. Daarnaast krijg Sadiek de lead om scoutingswedstrijden in Nederland te organiseren. Daarin kunnen spelers ouder dan zestien een stageperiode in Spanje verdienen. De beste vijf spelers mogen een maand op proef komen bij Cádiz, dat de reis en het verblijf zal vergoeden. “De exacte locatie en datum moeten nog duidelijk worden, dat zal gecommuniceerd worden via mijn Instagram-account.”

Sadiek kan bij Cádiz met een stuk meer mogelijkheden werken dan hij bij Patro Eisden Maasmechelen gewend was. “Bij Patro moest ik creatief zijn. Er was niet zoveel budget. Ik had nauw contact met maatschappelijk werkers in de omgeving, die jongens op de pleintjes zagen voetballen. Zij gaven me echt goede tips en zo zijn er wat jongens naar Patro gekomen. Een van die jongens heb ik nu toevallig ook op het oog voor de scoutingswedstrijden, dat is wel grappig.” De komende tijd zal Sadiek gaan pendelen tussen Nederland en Zuid-Spanje, waar Cádiz hem een appartement aan de kust heeft gegeven. “Voor scoutingsbesprekingen, en om te kijken hoe het gaat met de spelers die ik aanbreng. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan.”