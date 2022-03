Teze ziet Oranje-debuut in rook opgaan en verlaat trainingskamp

Vrijdag, 25 maart 2022 om 11:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Jurriën Timber, Cody Gakpo en Jordan Teze hebben het trainingskamp van Oranje verlaten, zo maakt de KNVB vrijdagochtend bekend. Teze, die voor het eerst deel uitmaakte van de Oranjeselectie, is donderdag tijdens de training geblesseerd geraakt en is niet op tijd hersteld voor de wedstrijden tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (dinsdag). Gakpo en Timber waren al niet fit toen zij zich afgelopen maandag in Zeist meldden.

Teze was misschien wel de meest verrassende naam in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van PSV maakte geen deel uit van de voorselectie, maar mocht zich uiteindelijk wel in Zeist melden voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Donderdag is hij echter geblesseerd geraakt tijdens de training, waardoor besloten is hem bij PSV verder te laten herstellen van zijn blessure. In overleg met bondscoach Louis van Gaal is het drietal wel bij de groep gebleven om de start van de WK-voorbereiding te kunnen meemaken.

Van Gakpo en Timber was al bekend dat zij vermoedelijk geen rol zouden spelen tijdens de vriendschappelijke interlands. Het duo kwam maandag geblesseerd binnen in Zeist, maar bleef wel bij de groep vanwege de belangrijke implementatie. De aanvaller van PSV en verdediger van Ajax hebben het trainingskamp alsnog verlaten. Er worden geen vervangers opgeroepen, waardoor de selectie nu uit 25 spelers bestaat. Wat verder opviel tijdens de training was de terugkeer van Van Gaal zelf. De bondscoach testte dinsdag positief op het coronavirus, maar is inmiddels weer klachtenvrij. Om 13.30 uur geeft hij een persconferentie.

De blessure van Teze is een flinke aderlating, daar de PSV'er voor zijn mogelijke debuut stond in Oranje. “Nou, we volgen hem natuurlijk iedere week bij PSV. Hoe kom je dan erbij? Hij valt op door een bepaalde kwaliteit. En die bepaalde kwaliteit, vinden wij, is zijn opbouwende kwaliteit. Omdat Stefan de Vrij geblesseerd is, moeten we zijn positie invullen. En dat is Teze”, lichtte Van Gaal de selectie van Teze toe. “Als hij met drie centrale verdedigers gaat spelen, dan moeten de buitenste centrale verdedigers comfortabel zijn, als ze aan de zijkanten komen. Dat is Jurriën Timber, Jordan Teze, dat is Stefan de Vrij ook."