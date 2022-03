Valentijn Driessen dodelijk: ‘Nederland moet zich schamen, doffe armoede’

Valentijn Driessen heeft er geen goed woord voor over dat er geen Nederlandse hoofdtrainers actief zijn in de internationale top. De chef voetbal van De Telegraaf prijst de manier waarop Dick Advocaat zich beschikbaar stelt voor FC Utrecht en doet een dringende oproep aan de KNVB. "Geef deze nationaal en internationaal gelouterde coaches een rol in de trainersopleiding. Koppel ze aan trainers die zijn geslaagd voor de cursus coach betaald voetbal", aldus Driessen.

FC Utrecht maakte deze week de terugkeer van Advocaat bekend. De 74-jarige oefenmeester gaat fungeren als klankbord voor de doorgeschoven assistent-trainer Rick Kruys. Een goede zet, meent Driessen. "Wijze besluiten in Utrecht en Eindhoven, waar ze onderkennen dat het hoofdtrainerschap een ervaringsvak is." Bij PSV moet Fred Rutten voor de routine zorgen. De voormalig trainer van de Eindhovenaren is in beeld om samen met Ruud van Nistelrooy de komende zomer vertrekkende Roger Schmidt op te volgen.

"Advocaat en Rutten zijn twee ervaringsdeskundigen op het vlak van begeleiding van jonge trainers", aldus Driessen. "Clubs zijn het aan zichzelf en jonge trainers verplicht deze te behoeden voor een valse start, die een carrière in de knop kan breken. Dit behoort toe aan het klimaat van een veilige werkomgeving. Voetbaldieren van de generatie Advocaat, Hiddink, Van Marwijk, De Mos, Louis van Gaal, Willem van Hanegem en Henk ten Cate staan altijd open om hun ervaringen te delen. Alleen dringen ze zich nooit op. Het initiatief moet van de jonge trainers komen."

Driessen vindt bovendien dat de KNVB een 'coördinerende rol' op zich moet nemen door bovengenoemde voetbalprominenten te koppelen aan de nieuwe generatie trainers. "Geef deze nationaal en internationaal gelouterde coaches een rol in de trainersopleiding", aldus de columnist. "Koppel ze aan trainers die zijn geslaagd voor de cursus coach betaald voetbal. Laat ze op afroep in individuele gevallen als klankbord fungeren en de helpende hand toesteken. Zij kunnen de details aandragen die het verschil maken tussen een succesrijke of mislukte trainerscarrière."

"Als voetballand moet Nederland zich schamen voor de afwezigheid van hoofdtrainers in de internationale top. Peter Bosz (Olympique Lyon, red.) en Giovanni van Bronckhorst (Rangers, red.) tellen nog enigszins mee en Erik ten Hag (Manchester United wellicht) is een kroonprins. In de top is het gilde aangewezen op de assistenten van Liverpool en Arsenal, Pepijn Lijnders en Albert Stuivenberg. In twee woorden: doffe armoede", besluit Driessen.