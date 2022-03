KNVB komt in actie voor Oekraïne én update statement over Qatar

Vrijdag, 25 maart 2022

De KNVB onderneemt op meerdere filantropische terreinen actie. In een officieel statement meldt de voetbalbond dat de Oranjeshirts, die de komende dagen worden gedragen in de interlands tegen Denemarken en Duitsland, geveild zullen worden. Op voorspraak van de spelers van het Nederlands elftal gaat de totale opbrengst van de online-veilingen naar UNICEF Nederland. Ook heeft de KNVB het statement op de officiële website aangaande het WK in Qatar van een update voorzien.

Op de speciale Oranjeshirts die geveild zullen worden, prijken niet alleen de vlaggetjes van Nederland en de tegenstander, maar ook de blauw-gele vlag van Oekraïne en de tekst “Together for Ukraine”. UNICEF Nederland, een kinderrechtenorganisatie, gebruikt de donatie om in en rond Oekraïne onmiddellijke hulp aan gezinnen en kinderen in nood te bieden. Ook ondersteunt UNICEF mobiele teams die onder andere psychosociale zorg bieden aan kinderen die getraumatiseerd zijn door de gebeurtenissen.

???????????????? ?????? ?????????????? ??



De Oranjeshirts die worden gedragen in de interlands tegen Denemarken en Duitsland worden geveild. De opbrengst gaat naar @UNICEFnl om in en rond Oekraïne gezinnen en kinderen in nood hulp te bieden.



https://t.co/jyrfQNWkV3. — OnsOranje (@OnsOranje) March 25, 2022

Op de Oranjeshirts kan geboden worden via MatchWornShirt.com. De eerste veiling start zaterdag 26 maart om 20.45 uur, wanneer wordt afgetrapt tegen Denemarken. Deze eindigt maandag 28 maart om 21.00 uur. De kick-off van de tweede veiling valt samen met het eerste fluitsignaal van het duel met Duitsland: dinsdag 29 maart 20.45 uur. Zaterdag 2 april om 15.00 uur sluit de veiling.

Naast het veilen van de shirts, wordt de komende dagen via diverse uitingen in de Johan Cruijff ArenA - zowel binnen als buiten de lijnen – aandacht voor de oorlog in Oekraïne gevraagd. Zo dragen de spelers van Nederland en Denemarken zaterdag tijdens de line-up speciale shirts, waarin solidariteit met Oekraïne wordt getoond, terwijl de captains de inmiddels bekende blauw-gele aanvoerdersband dragen.

KNVB update statement over mensenrechten in Qatar

De bond maakt melding van de stappen die deze heeft gezet om 'op maatschappelijk bewuste manier deel te nemen' aan het WK en 'duurzame veranderingen in het gastland te stimuleren'. In het kader daarvan startte de KNVB in 2019 het programma Football Supports Change, een boodschap die een jaar geleden al door de spelers van Oranje werd uitgedragen op het veld. Europese voetbalbonden hebben de koppen bij elkaar gestoken en zich verenigd in een UEFA-werkgroep. Bovendien is er een eisenlijst opgesteld waar lokale leveranciers op eindtoernooien aan moeten voldoen.

De Qatarese overheid heeft de afgelopen twee jaar tal van nieuwe wetten ingevoerd, die de mensenrechten in het land ten goede komen. Zo mag er tijdens de heetste uren van de dag niet meer in de zon gewerkt worden en is er een algemeen minimumloon doorgevoerd. De KNVB meldt wel dat het implementeren en nakomen van de wetten 'een belangrijk aandachtspunt' blijft voor de WK-host.

In het kader van Football Supports Change bracht de KNVB daarom afgelopen februari een bezoek aan Qatar. De bond sprak daar met de internationale vakbond ILO en het management en werknemers van het beoogde spelershotel. Er werd getoetst of de geldende wetten daadwerkelijk werden nageleefd, evenals aanvullende eisen op het gebied van een veilige werkomgeving, eerlijke en gelijke behandeling en het nakomen van financiële verplichtingen.

Met organisaties zoals Amnesty International, FNV, BWI (Builders and Wood Workers' International), de de internationale vakbondfederatie, en met de bonden van de overige landenteams die zich voor het WK hebben geplaatst is er opnieuw overleg geweest. Er wordt beoogd dat iedere WK-deelnemer hetzelfde eisenpakket instelt voor lokale leveranciers. Eind maart zal een delegatie van de KNVB het FIFA-congres en de WK-loting (die beiden in Qatar plaatsvinden) bezoeken, waarin de recente ontwikkelingen in het gastland gemonitord zullen worden.

De KNVB sluit af door de positie van vrouwen en de LHBTI-gemeenschap in Qatar te benoemen. De bond benadrukt dat het in de gesprekken die zijn gevoerd veel aandacht heeft besteed aan dergelijke onderwerpen. Qatar heeft bekendgemaakt dat 'iedereen zich welkom en veilig moet kunnen voelen', terwijl de FIFA ruimte kenbaar heeft gemaakt om standpunten over LHBTI-rechten uit te dragen.