Ralf Seuntjens begint op 32-jarige leeftijd aan eerste buitenlandse avontuur

Vrijdag, 25 maart 2022 om 10:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Ralf Seuntjens vertrekt definitief naar Japan. NAC Breda en derdedivisionist FC Imabari zijn tot overeenstemming gekomen over een transfer van de 32-jarige centrumspits. De overgang hing al een tijdje in de lucht. Tegen Telstar en Helmond Sport was Seuntjens er al niet meer bij namens NAC. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie spreekt van een 'kans die het Ralf niet wil ontnemen'. NAC ontvangt een transfersom voor Seuntjens.

Voor Seuntjens ging afgelopen zomer een droom in vervulling met een transfervrije overgang naar 'zijn' NAC Breda. Zijn transfer van De Graafschap leidde tot veel protest en kwam hem op kritiek te staan van de achterban van de club uit de Achterhoek. Driekwart jaar en dertig officiële wedstrijden later jaagt Seuntjens een andere droom achterna door voor het eerst een buitenlands avontuur aan te gaan. De aanvaller speelde tot dusver uitsluitend in Nederland en droeg de shirts van RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo, De Graafschap en NAC.

“NAC is, was en blijft voor mij een thuishaven en Breda blijft mijn thuisstad", laat Seuntjens weten in een reactie op de clubsite. "Ondanks de korte periode vond ik het prachtig om eindelijk voor NAC te spelen. Het was een droom die uitkwam. Het afscheid na de wedstrijd tegen De Graafschap was adembenemend. Ik ga de supporters van NAC dan ook ontzettend missen, maar ben tevens erg dankbaar dat ook zij mij dit avontuur gunnen en blij voor mij zijn.”

Trainer Edwin de Graaf betreurt het vertrek van Seuntjens, maar gunt zijn voormalig pupil de unieke kans. “Het vertrek van Ralf is natuurlijk een aderlating voor ons", aldus De Graaf. "Niet alleen qua speler, maar ook als mens. Aan de andere kant is dit voor hem natuurlijk een unieke kans in de herfst van zijn carrière.” Het vertrek van Seuntjens is een flinke domper voor NAC, daar de ploeg volop strijdt om promotie naar de Eredivisie. Seuntjens was dit seizoen goed voor 12 doelpunten in 27 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.