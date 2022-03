‘Twee keer achter de bal gaan staan, twee keer je land in de steek laten’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 10:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:11

Dat Italië zich niet heeft weten te plaatsen voor het WK in Qatar, komt voor een groot deel op het conto van Jorginho. De middenvelder had gedurende de WK-kwalificatiecyclus twee keer de mogelijkheid om zijn land vanaf de strafschopstip naar het mondiale eindtoernooi te schieten, maar faalde beide keren. De druiven waren dan ook extreem zuur toen hij er met zijn land niet in slaagde om zich te ontdoen van Noord-Macedonië. Na afloop trok de speler van Chelsea het boetekleed aan.

In beide ontmoetingen met Zwitserland kreeg Jorginho de mogelijkheid om het WK-ticket te grijpen namens Italië. De meest recente keer, halverwege november, dompelde hij het land in de slotminuut in rouw, waardoor play-offs uitkomst moesten bieden. Het werd een deceptie. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini ging donderdagavond in Palermo met 0-1 onderuit tegen Noord-Macedonië door een knal van Aleksandar Trajkovski en is er voor het tweede WK op rij niet bij. De Noord-Macedoniërs nemen het in de finale op tegen Portugal.

"Het doet enorm veel pijn", aldus een aangeslagen Jorginho na de verloren halve finale tegen RAI. "Ik denk er nog steeds aan, dit zal me de rest van mijn leven achtervolgen. Twee keer achter de bal gaan staan en je land in de steek laten. Dat zal ik voor altijd met me mee moeten dragen. Dat weegt zwaar. Heel zwaar... Ik kan het nog steeds niet geloven. We hebben niet te weinig gecreëerd, we verzilverden onze kansen niet. We speelden goed voetbal, wonnen afgelopen zomer nog het EK. De fouten in de laatste wedstrijden hebben ons de kop gekost."

DRAMA VOOR ITALIË!!! ?????? Noord-Macedonië komt in de blessuretijd op een 1-0 voorsprong... ???? Italië gaat dus ???????? naar het WK! ??#ZiggoSport #WCQ #ITAMKD pic.twitter.com/Q82mH8lhni — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 24, 2022

"Mensen zeggen dat we ons hoofd omhoog moeten houden en door moeten gaan, maar dat is moeilijk. Ik kan het gewoon niet geloven", vervolgde Jorginho bij Sky Sports. Voor de dertigjarige Jorginho was het wellicht zijn laatste kans om een WK te spelen. Italië kreeg dertig doelpogingen, maar wist de Noord-Macedonische muur en doelman Stole Dimitrievski niet te breken. Een ferme uithaal van Trajkovski van ruim twintig meter was voldoende voor de bezoekers om zich te plaatsen voor de finale tegen Portugal aanstaande dinsdag. De winnaar van dat duel plaatst zich voor het WK.

Mancini weigerde na de nederlaag in te gaan op zijn toekomst. De 57-jarige oefenmeester leidde Italië naar het gewonnen EK in 2020, maar is door de uitschakeling onder hevige druk komen te staan. "We zullen wel zien. Ik denk dat iedereen nu te teleurgesteld is om over de toekomst te praten", zei Mancini. “Ik moet zeggen dat ik nu meer om mijn jongens geef dan in juli. Dit is zo'n moeilijk moment, mijn liefde voor hen is immens. Het is te vroeg om te zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren, daar is de teleurstelling te groot voor. Tegelijkertijd is dit een team van geweldige spelers met een mooie toekomst."