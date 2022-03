Canada moet geduld hebben; VS na 60 jaar nog altijd zonder zege bij Mexico

Vrijdag, 25 maart 2022 om 08:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:32

Canada is er vooralsnog niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK in Qatar. De koploper van de Midden-Amerikaanse WK-groep was bij een gelijkspel tegen Costa Rica verzekerd van deelname aan het mondiale eindtoernooi, maar ging in Estadio Nacional de Costa Rica met 1-0 onderuit. Het betekende de eerste nederlaag in de WK-kwalificatiecyclus voor de Canadezen, die zondag een herkansing krijgen tegen nummer voorlaatst Jamaica. De kraker tussen nummer twee de Verenigde Staten en nummer drie Mexico eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Costa Rica - Canada 1-0

Canada had aan een punt genoeg voor plaatsing voor het WK, daar de voorsprong op nummer vier Costa Rica voorafgaand aan het onderlinge duel negen punten was met nog drie wedstrijden te spelen. Canada was bovendien nog ongeslagen in de WK-kwalificatiecyclus en speelde enkel vier keer gelijk. Mark-Anthony Kaye bewees zijn elftal echter een slechte dienst door na een half uur spelen twee keer geel en dus rood te pakken. De ploeg van bondscoach John Herdman kreeg vervolgens geen grip meer op het duel en moest op slag van rust de openingstreffer slikken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een voorzet vanaf de rechterkant van het strafschopgebied van Gerson Torres kopte Celso Borges diagonaal raak: 1-0. Canada kreeg vervolgens wel kansen, maar stuitte onder meer via Tajon Buchanan op doelman Keylor Navas. Aan de overkant werd een levensgrote kans van Joel Campbell ternauwernood van de lijn gehaald door doelman Milan Borjan. Een kwartier voor tijd leek het punt en dus het WK-ticket voor Canada er alsnog te komen, toen Buchanan een rebound voor het inkoppen had. De middenvelder van Club Brugge mikte te hoog en raakte de lat. Ook de volley die daarop volgde trof geen doel. Canada moet het klusje nu zondag zien te klaren in de thuiswedstrijd tegen Jamaica, als het opnieuw genoeg heeft aan een punt.

Mexico - Verenigde Staten 0-0

Met Edson Álvarez en Hirving Lozano in de basis en Erick Gutiérrez op de bank begon Mexico aan de kraker in de Midden-Amerikaanse WK-groep tegen de Verenigde Staten. De nummer twee en drie wisten echter geen vuist te maken en kwamen er slechts sporadisch gevaarlijk uit. Team USA, dat aantrad zonder de geblesseerde Sergiño Dest en Heracles Almelo-middenvelder Luca de la Torre op de bank hield, kreeg in de eerste helft de beste kansen, maar Yunus Musah en Christian Pulisic waren ongelukkig in de afronding. Na rust hielp Lozano een grote kans om zeep door de bal rakelings over te schieten in kansrijke positie. Namens de VS waren Theoson Siebatcheu en Giovanni Reyna dichtbij de openingstreffer, maar gescoord zou er niet worden.

De Verenigde Staten blijven daardoor ook na 62 jaar nog altijd zonder zege op bezoek bij Mexico. Beide landen hebben nu 22 punten uit 12 duels met nog twee kwalificatiewedstrijden te gaan. De voorsprong op nummer vier Costa Rica bedraagt drie punten. De Verenigde Staten sluiten de cyclus af tegen Panama en Costa Rica, terwijl Mexico het opneemt tegen Honduras en El Salvador. De nummers één tot en met drie plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, plek drie geeft recht op deelname aan de intercontinentale play-offs voor een ticket naar Qatar.