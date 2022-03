Uruguay komt met de schrik vrij en pakt WK-ticket; Sinisterra mag nog hopen

Vrijdag, 25 maart 2022 om 07:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:00

Uruguay heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag verzekerd van een ticket voor het WK in Qatar. Het elftal van bondscoach Diego Alonso was met 1-0 te sterk voor Peru door een treffer van Giorgian de Arrascaeta. Uruguay legde daarmee steviger beslag op de vierde plek en is met nog één kwalificatiewedstrijd niet meer te achterhalen door Peru. Ecuador, dat met 3-1 onderuit ging bij Paraguay, heeft zich eveneens geplaatst voor het wereldkampioenschap. Luis Sinisterra ging met Colombia eenvoudig voorbij Bolivia en heeft nog een kleine kans op deelname aan het WK.

Uruguay - Peru 1-0

Uruguay wist op voorhand dat het bij een zege op directe concurrent Peru verzekerd was van een ticket voor het WK. De nummer vier van de Zuid-Amerikaanse WK-groep had een voorsprong van een punt en wist die met succes te verdedigen. Gianluca Lapadula kreeg een uitgelezen kans om de bezoekers op voorsprong te brengen, maar zijn kopbal van dichtbij werd knap gepakt door voormalig AZ-doelman Sergio Rochet. Uruguay nam het heft vervolgens weer over en kwam op slag van rust via Arrascaeta op voorsprong. De middenvelder van Flamengo stond op de juiste plek om een rebound van José María Giménez tegen de touwen te werken.

Even leek La Celeste het WK-ticket nog te vergooien, toen Rochet de bal in de absolute slotfase met een redding over de lijn leek te lopen, maar de goalie kwam met de schrik vrij. Pas laat na de wedstrijd kwamen er beelden vrij waaruit bleek dat de bal dankzij de gestrekte armen van Rochet nét niet volledig de lijn had gepasseerd. Peru bezet ondanks de nederlaag nog steeds de vijfde plek, die recht geeft op een intercontinentale play-off voor een ticket naar Qatar. Het land moet dan woensdag wel winnen van Paraguay en is bij een ander resultaat afhankelijk van de uitslag bij het duel tussen Colombia en Venezuela. De voorsprong op Colombia bedraagt slechts een punt.

Colombia - Bolivia 3-0

Colombia moest dus winnen van Bolivia om de druk erop te houden bij Peru. Het elftal van Reinaldo Rueda had in het eigen Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla weinig moeite met de Bolivianen en greep op slag van rust de voorsprong. Luis Díaz trok vanaf de linkerkant naar binnen en vond met een fraaie uithaal de rechterhoek: 1-0. Sinisterra, die in de basis begon, werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald en zag vanaf de kant hoe zijn ploeg de score in de slotfase uitbouwde. Twintig minuten voor tijd zorgde Miguel Borja voor een verdubbeling van de score door een van richting veranderde voorzet van Luis Díaz binnen te koppen. Het slotakkoord kwam op naam van Mateus Uribe. De middenvelder van FC Porto stond in de slotminuut op de juiste plek voor een rebound: 3-0.

Paraguay - Ecuador 3-1

Ecuador had aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor het WK en was bij ieder ander resultaat afhankelijk van het resultaat bij Uruguay - Peru. Robert Morales schoot de thuisploeg echter al na tien minuten al op voorsprong, waarna Piero Hincapié op ongelukkige wijze voor een verdubbeling van de score zorgde door de bal achter zijn eigen doelman te werken. Het duel werd tien minuten na rust in het slot gegooid door Miguel Almirón, die met links knap raak schoot vanaf de rand van het strafschopgebied. Ecuador deed nog wel iets terug vanaf de strafschopstip via Jordy Caicedo, maar meer dan een aansluitingstreffer werd het niet. Paraguay eindigde het duel met tien man door een indirecte rode kaart voor Blas Riveros. Door de nederlaag van Peru kon het feest bij Ecuador alsnog losbarsten.