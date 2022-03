‘Wonderbaarlijk genezen’ Antony luistert basisdebuut op met zege en assist

Vrijdag, 25 maart 2022 om 06:47 • Laatste update: 08:01

Brazilië heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili zonder problemen doorstaan. De equipe van Tite, die zich al lang en breed heeft geplaatst voor het WK, was in Maracanã onder toeziend oog van zo'n 70.000 toeschouwers met liefst 4-0 te sterk. Antony begon voor het eerst in de basis en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Richarlison. Diezelfde Richarlison bepaalde de eindstand vervolgens in de blessuretijd op 4-0. Neymar en Philippe Coutinho scoorden vanaf de stip, Antony leverde de assist bij de tweede treffer van Vinicius Junior.

De basisplek van Antony was merkwaardig te noemen, daar de aanvaller van Ajax afgelopen weekend na de Klassieker tegen Feyenoord nog met krukken de perskamer in kwam. Even daarvoor was hij zogenaamd geblesseerd geraakt en hinkelde hij binnen de lijnen om daar te gaan liggen. Van pijntjes leken donderdagnacht echter geen sprake meer, toen de buitenspeler voor het eerst aan de aftrap verscheen bij de nationale ploeg. Antony vormde een voorhoede met Neymar en Vinicius Junior, maar werd amper in het spel betrokken. De Ajacied had moeite met Gabriel Suazo, zijn directe tegenstander, en wist niet te imponeren.

De schijnwerpers waren in het eerste bedrijf vooral gericht op Vinicius Junior en Neymar. Laatstgenoemde werd op slag van rust gevloerd bij de achterlijn na een individuele actie en verdiende daarmee een strafschop. De aanvaller van Paris Saint-Germain nam zelf plaats achter de bal en vond de linkerhoek: 1-0. Amper twee minuten later was het opnieuw raak. Een slechte trap van Claudio Bravo kon worden opgevangen door Antony, die het overzicht behield en de vrijstaande Vinicius Junior vond aan de linkerkant. Voor de buitenspeler van Real Madrid was het vervolgens een koud kunstje om de 2-0 tegen de touwen te werken.

In het tweede bedrijf begon Chili, dat nog een kleine kans had op plaatsing voor het WK in Qatar, meer te drukken. Arturo Vidal dacht de spanning terug te brengen met de aansluitingstreffer van dichtbij, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Halverwege de tweede helft stond Antony opnieuw aan de basis van een Braziliaanse treffer. De linkspoot werd na een goede pass van Marquinhos op de rand van het strafschopgebied gevloerd door Bravo, waarna Coutinho het buitenkansje benutte: 3-0. De eindstand werd bepaald door Richarlison, die in de slotfase binnen de lijnen kwam voor Antony. De spits van Everton speelde zichzelf vrij en schoot met links raak in de verre hoek.