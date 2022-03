L'Équipe: Barcelona zit Real Madrid dwars en zet vol in op Mbappé

Barcelona onderneemt een serieuze poging om de megatransfer van Kylian Mbappé te kapen, zo meldt L'Équipe. De 23-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain lijkt al maanden op weg naar Real Madrid, maar de overgang is nog altijd niet beklonken en Barça probeert nu een voet tussen de deur te krijgen. De Catalanen denken na de grote sponsordeal met Spotify over voldoende middelen te beschikken om Mbappé transfervrij in te lijven.

Maandenlang riep Joan Laporta, de president van Barcelona, in het openbaar dat Erling Braut Haaland topprioriteit is voor de Catalanen als het gaat om komende transferzomer. Laporta leek lange tijd overtuigd van de haalbaarheid van de spits van Borussia Dortmund, maar krabbelde recent al behoorlijk terug. "Zelfs met de beste financiële positie ter wereld zullen we sommige deals simpelweg niet sluiten", zei Laporta twee weken terug over Haaland. Het lijkt erop dat de Noor ondanks zijn ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro te duur is voor Barcelona.

Waar Haaland een forse transfersom moet kosten, is Mbappé komende zomer transfervrij op te halen. Mbappé gaat volgens L'Équipe sowieso het gesprek aan in het Camp Nou, maar heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Uiteraard zal de Fransman net als zijn Noorse collegaspits een torenhoog salaris eisen, maar dat is voor Barça niet onoverkomelijk. De Spaanse grootmacht sloot een lening van minimaal 595 miljoen euro af bij Goldman Sachs en hengelde een sponsordeal van 70 miljoen euro per jaar (voor vier seizoenen) binnen met Spotify.

Het is niet voor het eerst dat Barcelona in actie komt voor Mbappé. Vijf jaar geleden raakten de Catalanen onverwachts Neymar kwijt aan Paris Saint-Germain en meldde Barcelona zich op het allerlaatste moment voor Mbappé, toen nog uitkomend voor AS Monaco. Het was echter PSG dat aan het langste eind trok, waarna Barça doorschakelde en Ousmane Dembélé voor een clubrecordbedrag weghaalde bij Borussia Dortmund. Nu staat Dembélé op het punt om transfervrij te vertrekken bij Barça, terwijl Mbappé hetzelfde zal doen in Parijs.