Gareth Bale slaat terug: ‘Ze moeten zich schamen... het is walgelijk’

Donderdag, 24 maart 2022 om 23:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

Gareth Bale greep donderdagavond een absolute glansrol in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket. De 32-jarige sterspeler leidde Wales met twee prachtige doelpunten tegen Oostenrijk (2-1) naar de laatste kwalificatieronde, en dat alles met pas 77 minuten in de benen dit kalenderjaar. "Of mijn manier van juichen een boodschap was? Nope, nope", lacht Bale voor de camera van de Britse televisie.

"Eerlijk, ik hoef geen boodschap te sturen", aldus de aanvaller van Real Madrid, die door de Spaanse media een 'parasiet' werd genoemd na zijn 'wonderbaarlijke genezing' van een blessure die hem afgelopen zondag nog weerhield van spelen in el Clásico tegen Barcelona (0-4 verlies). Bale verscheen donderdag topfit aan de aftrap voor Wales en opende de score tegen Oostenrijk met een fenomenale vrije trap in de kruising. In de tweede helft pikte Bale in het strafschopgebied alert een afvallende bal op bij een hoekschop, om die uit een lastige draai wederom schitterend richting de bovenhoek te sturen.

Bale schreeuwde het uit na zijn tweede doelpunt, keek vol in de camera en sloeg diverse malen op zijn linkerborst, waar het logo van Wales prijkte. Toch had het geen diepere betekenis richting Spanje. "Ik hoef niks te sturen. Het is tijdverspilling, het is... het is walgelijk. En ze zouden zich ook moeten schamen", aldus Bale, die zich op mag maken voor de finale tegen Schotland of Oekraïne in juni. "Fantastisch. De helft van het werk is gedaan. We kunnen echt genieten van vanavond, omdat de finalewedstrijd is uitgesteld naar juni (door de oorlog in Oekraïne, red.). Het wordt een hele moeilijke wedstrijd, maar we zullen zorgen dat we er klaar voor zijn.

Ja hoor, GARETH BALE! ???????????????? Daar is dé man van Wales weer: zijn tweede treffer van de avond! ???#ZiggoSport #WCQ #WALAUT pic.twitter.com/KxNCTtuJVA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 24, 2022

Spaanse media reageerden deze week verbijsterd op de fitheid van Bale, die zich zondag nog afmeldde bij Real Madrid-coach Carlo Ancelotti vanwege 'pijntjes'. Bale beschikt over een aflopend contract bij Real Madrid en al langere tijd gaan geruchten over een afscheid als profvoetballer. Mocht Wales het WK niet bereiken, dan zou de nationale sterspeler zomaar al komende zomer kunnen stoppen. Veel zal dus afhangen van de finalewedstrijd tegen Schotland of Oekraïne. "Het WK is het enige dat ik als voetballer nog niet bereikt hebt", zei Bale woensdag al.