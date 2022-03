Noord-Macedonië zorgt voor daverende verrassing: Italië niet naar WK

Italië gaat voor de tweede keer op rij niet naar het WK. De regerend Europees kampioen moest in de halve finale van de play-offs zien af te rekenen met Noord-Macedonië, maar leed een ontluisterende 0-1 nederlaag door een doelpunt van Aleksandar Trajkovski in de blessuretijd. Daardoor mag Noord-Macedonië het opnemen tegen Portugal in de finale.

Italië was in Stadio Renzo Barbera in Palermo weliswaar torenhoog favoriet om de finale te bereiken, maar stelde al teleur in de laatste interlands: van de voorgaande vier wedstrijden werd er slechts één gewonnen. Ook tegen Noord-Macedonië liet de ploeg van bondscoach Roberto Mancini geen grootse indruk achter. Italië speelde weliswaar dominant in de jacht op een openingsdoelpunt, maar kwam in de afrondende fase in de problemen.

De beste mogelijkheid was na een halfuur voor Domenico Berardi. Doelman Stole Dimitrievski van Noord-Macedonië leverde de bal plots in bij de aanvaller, maar had daarna wel een antwoord in huis op diens schot. Een minuut later werkte Dimitrievski ook een inzet van Ciro Immobile over de lat, waarna een vrije trap van Lorenzo Insigne eveneens een prooi bleek voor de sluitpost.

Noord-Macedonië oogde af en toe dreigend in de counter, maar creëerde amper serieuze mogelijkheden. Dat bleef zo in de tweede helft. Italië wilde het niet laten aankomen op een verlenging, maar Berardi liet weer kansen onbenut. In minuut 58 draaide hij weg bij een tegenstander en schoot hij over; even daarna werd Berardi in het strafschopgebied bediend door Marco Verratti en werd zijn schot van dichtbij geblokt. Een verlenging leek aanstaande, maar het noodlot sloeg in de tweede minuut van de blessuretijd toe voor Italië. Trajkovski zorgde voor een daverende stunt met een laag afstandsschot in de linkerhoek.