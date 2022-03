Yilmaz verzuimt Turkije te redden: Portugal naar finale van play-offs WK

Donderdag, 24 maart 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Portugal heeft donderdagavond de finale van de play-offs om een WK-ticket bereikt. De sterrenploeg van aanvoerder Cristiano Ronaldo leek Turkije na een verdiende 2-0 ruststand makkelijk opzij te gaan zetten, maar maakte het zichzelf nog behoorlijk lastig. Burak Yilmaz tekende voor 2-1 en had ook de gelijkmaker moeten maken, maar miste een strafschop. In de absolute slotfase bepaalde Matheus Nunes de eindstand op 3-1. De finale wordt dinsdag gespeeld tegen Noord-Macedonië, dat zeer verrassend in de slotfase won van Italië (0-1).

De Portugezen moesten het stellen zonder zijn vaste verdedigingsduo: Pepe testte maandag positief op het coronavirus, terwijl Ruben Diaz ontbrak vanwege een hamstringblessure. Met Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo en Diogo Jota stonden er voldoende sterren op het veld die het elftal van aanvallende impulsen konden voorzien. Feyenoorder Orkun Kökçü vormde bij Turkije een centraal middenveld met Hakan Çalhanoglu, terwijl Cengiz Ünder en Burak Yilmaz in de aanval stonden geposteerd.

Portugal! Otávio is scherp bij de rebound en schiet zo de Portugezen op een 1-0 voorsprong

Portugal begon vlijmscherp en zette Turkije meteen onder gigantische druk. Jota verprutste een enorme kans van dichtbij in de openingsfase, maar na een kwartier was het alsnog raak. Bernardo Silva vuurde van zestien meter laag op de paal, waarna de bal uit een moeilijke hoek werd binnen geknald door Otávio: 1-0. Turkije kon daarna redelijk meekomen en Kökçü zag een dreigende inzet weggetikt worden door Diogo Costa. Portugal sloeg op slag van rust opnieuw toe. Otávio verstuurde een afgemeten voorzet naar Jota, die in alle vrijheid beheerst binnen kopte: 2-0.

Ook na rust had Portugal een optisch overwicht, maar nu creëerden de gasten nauwelijks kansen. Het leek in de openingsfase mis te gaan in de opbouw bij Ozan Kabak, maar de Turkse rechtsback kon nog net herstellen voordat Jota kon scoren. De bezoekers slaagden er vrijwel uit het niets in om de aansluitingstreffer te maken. Dat was te danken aan een prachtige combinatie tussen Burak Yilmaz en Cengiz Ünder, die na een steekbal van laatstgenoemde beheerst werd afgerond door Yilmaz: 2-1.

Turkije! In de slotfase krijgen de Turken een penalty, maar Yilmaz schiet de gelijkmaker hoog over!

Portugal verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien in de persoon van Otávio, die in compleet vrije positie naast kopte. Zeven minuten voor tijd kreeg Turkije dé kans om terug te komen, toen ex-FC Twente-spits Enes Ünal tegen de voet werd getrapt door José Fonte. Na een VAR-ingreep en het bekijken van de beelden gaf scheidsrechter Daniel Siebert daarvoor een strafschop. Yilmaz had de comeback kunnen voltooien, maar schoot van elf meter over. In de counter slaagde invaller Rafael Leão erin om met een steekbal Matheus Nunes, een andere nieuwkomer, te bereiken, die het met een wippertje afmaakte: 3-1. Ronaldo schoot nog een bal op de lat.