Servië verslaat opponent voor de eerste keer ondanks laat schrikmoment

Donderdag, 24 maart 2022 om 21:27 • Dominic Mostert

Servië is erin geslaagd om voor het eerst in de geschiedenis een overwinning te boeken op Hongarije. Na de twee ontmoetingen in de Nations League van 2020/21 (0-1 nederlaag en 1-1 gelijkspel) won de WK-ganger donderdagavond een vriendschappelijke wedstrijd met 0-1 in de Puskás Aréna in Budapest. Dusan Tadic stond als aanvoerder negentig minuten op het veld, maar speelde geen al te opvallende rol. Servië speelt dinsdag ook nog een oefenduel met Denemarken.

In deze fase van de voorbereiding op het WK moet Servië het stellen zonder Dusan Vlahovic, die kampt met een liesblessure. Aleksandar Mitrovic, die Servië in november naar het WK kopte via een laat doelpunt tegen Portugal (1-2), had zodoende een basisplaats. In de elfde minuut beging de spits van Fulham een overtreding op Endre Botka, waarna Filip Kostic verwoestend raak schoot in de rechterbovenhoek; vanwege de overtreding van Mitrovic was het doelpunt ongeldig.

Tien minuten voor de pauze slaagde Servië er op bizarre wijze alsnog in om de score te openen. Mitrovic nam de bal aan bij de tweede paal na een corner, mogelijk met de hulp van zijn arm, en schoot via de hand van doelman Vanja Milinkovic-Savic snoeihard tegen de lat. De Hongaarse linksback Zsolt Nagy wilde de bal vervolgens uitverdedigen, maar werkte die in plaats daarvan in zijn eigen doel. De arbitrage onder leiding van Filip Glova trok enkele minuten uit om het incident te beoordelen en kende het doelpunt uiteindelijk toe. Hongarije was in de eerste helft dreigend via een kopbal van Ádám Szalai, maar die werd onschadelijk gemaakt door doelman Milinkovic-Savic.

Aan de overzijde krulde Sergej Milinkovic-Savic een vrije trap rakelings naast. In de tweede helft boog de arbitrage zich over een vermeende overtreding van Bendegúz Bolla op Mitrovic, maar een strafschop werd niet toegekend. Mitrovic liet zelf na om voor de 0-2 te zorgen toen hij oog in oog met Péter Gulácsi verscheen: de keeper van Hongarije pareerde het schot met de voet. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg Hongarije twee gigantische kansen op de gelijkmaker: de opgestoomde András Schäfer schoot vanuit een lastige hoek op de paal, waarna Dominik Szoboszlai voor open doel naast schoot in de rebound. Over het geheel was de zege van Servië echter wel verdiend.