Gareth Bale brengt Wales met ongelooflijke vrije trap dichter bij WK

Donderdag, 24 maart 2022 om 21:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:41

Gareth Bale doet donderdagavond vroeg in de wedstrijd precies waar hij voor gekomen was: Wales op fenomenale wijze bij de hand nemen. De 32-jarige aanvaller van Real Madrid, die in 2022 pas 77 minuten in actie kwam, schoot in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk een vrije trap van grote afstand binnen en liet doelman Heinz Lindner als aan de grond genageld: 1-0.

Marco van Basten is diep onder de indruk van de wonderschone vrije trap. ""Hij kan echt niet beter. Een perfecte vrije trap. Hij is hard, gaat volledig in de kruising, vanboven naar beneden... Er was geen betere uitvoering mogelijk", zegt de analist van Ziggo Sport, die lachend reageert op de vraag waar het verschil in het spel van Bale bij Wales en Real Madrid vandaan komt. "Misschien dat hij nog steeds geen Spaans spreekt."

Real Madrid keek deze week met argwaan naar de beelden uit het trainingskamp van Wales, zo meldde onder meer Marca. Bale, die door de Koninklijke vorstelijk beloond wordt met een maandsalaris van 2,3 miljoen euro, moest zondag el Clásico nog aan zich voorbij laten gaan vanwege 'pijntjes', maar bereidde zich na een 'wonderbaarlijke genezing' voor op de cruciale play-offs om een WK-ticket. "Dit is het hoogst haalbare", zei Bale woensdag tegenover het Welshe Sgorio.