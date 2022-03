‘PSV-scouts komen voor Alexis Vega en vinden onverwacht ook iemand anders’

Donderdag, 24 maart 2022 om 21:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:33

Scouts van PSV zijn afgereisd naar Mexico, zo beweert Deportes TVC. Deze week werden trainingen van Mexico gadegeslagen door de scouts, die aanvankelijk vooral interesse hadden in de buitenspeler Alexis Vega. Toen ze eenmaal langs de zijlijn stonden, raakten ze echter ook geïmponeerd door doelman Carlos Acevedo. Mogelijk zijn de scouts van PSV donderdagnacht aanwezig bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Mexico en de Verenigde Staten.

PSV heeft een rijke Mexicaanse traditie: in het verleden speelden onder meer Carlos Salcido, Andrés Guardado, Héctor Moreno en Hirving Lozano in Eindhoven en momenteel maakt Érick Gutiérrez deel uit van de selectie. In januari van dit jaar intensiveerde PSV bovendien het samenwerkingsverband met Club Deportivo Guadalajara. De samenwerking is vooral gericht op het verbeteren van elkaars jeugdopleidingen, maar de contacten zouden ook kunnen bijdragen aan de komst van aanvaller Vega, die onder contract staat bij de Mexicaanse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Carlos Acevedo en Alexis Vega.

Door gebruik te maken van elkaars kennis op het gebied van onder meer scouting, opleiding en innovatie willen beide clubs elkaars positie in de voetbalwereld versterken. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV sprak in januari vooral over de commerciële mogelijkheden van een samenwerking met een club met 'in totaal ruim veertig miljoen fans in Mexico en de Verenigde Staten', maar volgens Mexicaanse media heeft PSV door de samenwerking ook een eerste optie op spelers van Club Deportivo Guadalajara die naar Europa willen.

Vega, 24 jaar, speelde vijftien interlands voor Mexico en scoorde daarin drie keer. Hij kwam in januari 2019 voor 5,3 miljoen euro over van Toluca en droeg sindsdien 95 keer het shirt van Guadalajara. In die wedstrijden was hij goed voor 19 doelpunten en 14 assists. Ook kreeg hij vier rode kaarten, een opvallend hoog aantal voor een aanvaller. Zijn contract loopt aan het eind van 2022 af. Vega zou zodoende transfervrij naar Europa kunnen komen in januari 2023; als PSV eerder zaken wil doen, moet normaliter een vergoeding worden betaald.

PSV schijnt ook interesse te hebben in doelman Acevedo van Santos Laguna. De 25-jarige sluitpost debuteerde in december 2021 in een vriendschappelijk duel met Chili (2-2) voor Mexico. Zijn contract loopt door tot medio 2025, waardoor PSV vermoedelijk een flinke transfersom moet betalen. In de winter werd Acevedo nog in verband gebracht met Bayer Leverkusen. PSV hoopte met Joël Drommel een betrouwbare doelman voor de toekomst gevonden te hebben, maar zijn prestaties zijn dit seizoen wisselvallig. Reservedoelman Yvon Mvogo keert in de zomer principe terug bij zijn eigenlijke werkgever RB Leipzig.