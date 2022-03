Pedri neemt Ronaldinho en één Real Madrid-ster op in favoriete Clásico-team

Donderdag, 24 maart 2022 om 20:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:07

Pedri stelt in de podcast El Partidazo de COPE desgevraagd zijn favoriete elftal op bestaande uit sterren die in het verleden schitterden in el Clásico. De negentienjarige middenvelder van Barcelona, die zondag zelf glansrijk won van Real Madrid (0-4), heeft slechts plaats voor één (ex-)speler van de aartsrivaal: Cristiano Ronaldo. "Of mag ik ook alleen spelers opstellen van Barcelona?", knipoogt Pedri.

De middenvelder van Barça begint met zijn huidig ploeggenoot Marc-André ter Stegen in het doel. Ook zijn volledige defensie bestaat uit spelers die momenteel voor de club uitkomen, met daarbij Eric García als minst grote naam. "Ik vind Eric García echt een geweldige opbouwer, en mijn team moet de bal hebben", beargumenteert de Golden Boy. "Hij achterin samen met Gerard Piqué. Als rechtsback Dani Alves, die een goede vriend is, en op links Jordi (Alba, red.)."

Op het middenveld heeft Pedri plek voor zijn huidig trainer Xavi. "Samen met Busi (Sergio Busquets, red.) en Ronaldinho als meest vooruitgeschoven speler." Laatstgenoemde speelde bij Barcelona vrijwel altijd als hangende linksbuiten, maar Pedri heeft andere plannen op die positie. "Andrès Iniesta als linkeraanvaller zodat hij naar binnen kan trekken", zegt de middenvelder. "En dan op rechts Lionel Messi en centraal voorin Cristiano Ronaldo."

In dezelfde podcast vertelt Pedri ook ooit dicht bij een overstap naar Real Madrid te zijn geweest. De jongeling, die door Barcelona in 2020 werd weggekaapt bij Las Palmas, ging als talent van laatstgenoemde club op trainingsstage in Madrid. "De eerste paar dagen kon ik niet trainen omdat er sneeuw op de velden lag", vertelt de Spanjaard. "Eerst dacht ik dat ze een grap maakten toen ze me met het B-team lieten trainen. Uiteindelijk vertelden ze me dat ik het niveau niet had en dat ik verder moest kijken." De jongeling liet de moed echter niet in de schoenen zakken. "Natuurlijk heb je eerst moeite met de afwijzing, maar dan motiveert het je juist dat ze je niet willen. Het motiveert je om hard te gaan werken, zodat er iets anders komt in de toekomst."