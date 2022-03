Eran Zahavi kan gaan debuteren op derde continent na officiële aanbieding

Donderdag, 24 maart 2022 om 20:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:27

Eran Zahavi heeft een aanbieding op zak van Botafogo, zo meldt de Braziliaanse sportkrant LANCE!. De 34-jarige spits van PSV loopt komende zomer uit zijn contract en is daardoor vrij om met clubs te praten. Zahavi kon tijdens de winterse transferwindow rekenen op interesse van Olympiacos, maar voelde destijds niks voor een vroegtijdig vertrek uit Eindhoven.

Botafogo heeft Zahavi een contractvoorstel gedaan om tot het einde van 2023 te tekenen. De Israëlische spits is nog niet direct overtuigd van het aanbod van Fogão. Toch spreekt de huidige nummer zes van de Braziliaanse Serié A de hoop uit dat Zahavi water bij de wijn wil doen, waardoor men de deal alsnog rond kan maken. Botafogo wil de spits het liefst direct inlijven, aangezien de Braziliaanse transferwindow tot eind maart geopend is, maar PSV peinst er vanwege het bereiken van de kwartfinale van de Conference League en de strijd om de landstitel niet over om Zahavi tijdens de cruciale fase in het seizoen te laten vertrekken.

Zahavi kan volgens het Israëlische ONE komende zomer ook kiezen voor een terugkeer naar Maccabi Tel Aviv, waar hij tussen 2013 en 2016 122 keer scoorde in 157 duels. Het medium schreef vorige maand op basis van bronnen dicht bij zowel Maccabi Tel Aviv als Zahavi dat er een kans is dat de zeventigvoudig Israëlisch international komende zomer terugkeert. Er zou reeds actie ondernomen zijn om een overstap van Zahavi naar Maccabi Tel Aviv mogelijk te maken.

Voetbal International meldde in januari dat ook Olympiacos concreet in de markt is voor de spits. Zahavi is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. Nadat hij vorig seizoen 11 keer scoorde en 3 assists gaf in 25 Eredivisie-wedstrijden, staat zijn teller dit seizoen op 8 goals en 5 assists in 19 duels. In Europees verband staat de teller dit seizoen op 7 doelpunten, tegenover 6 treffers vorig seizoen.