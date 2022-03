Al-Thawadi slaat terug naar Louis van Gaal: ‘Voor iemand met zijn ervaring...’

Donderdag, 24 maart 2022 om 20:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:12

Het organisatiecomité van het WK 2022 is niet blij met de kritiek van Louis van Gaal deze week uitte op de toewijzing van het toernooi aan Qatar. Van Gaal noemde het 'belachelijk' om het WK te organiseren in Qatar; in zijn ogen is het 'bullshit' om het voetbal in een land te ontwikkelen door er een groot toernooi te organiseren. Hassan Al-Thawadi, hoofd van het organisatiecomité, vindt dat Van Gaal meer moeite moet doen om de passie voor het voetbal in de Arabische wereld te bevatten.

In een interview met beIN Sports wordt Al-Thawadi geconfronteerd met de uitspraak van Van Gaal over de 'belachelijke' keuze om het WK in Qatar te houden. "Volgens mij was zijn taalgebruik nog kleurrijker", reageert Al-Thawadi, doelend op de 'bullshit'-uitspraak die volgde. "Laat ik allereerst zeggen: voor iemand met jarenlange ervaring, die begrijpt hoe krachtig het voetbal kan zijn, is het ridicuul om zo'n uitspraak te doen. Hij heeft waarschijnlijk niet veel moeite gedaan om te begrijpen wat het voetbal betekent voor Qatar en de Arabische wereld. Hij zou even wat tijd moeten uittrekken om te zien wat de recente Arab Cup heeft betekend voor de mensen hier. Dan zie je de passie in de Arabische wereld, dan zie je wat het voetbal voor ons betekent."

"It's not a ridiculous notion that an Arab nation hosts the World Cup" Secretary General Of The Supreme Committee For Delivery & Legacy @HAlThawadi has responded to the criticism from Dutch boss Louis van Gaal on Qatar hosting the World Cup. ?? @CrosbyNicky #Qatar2022 pic.twitter.com/LPrVeyjuiB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 24, 2022

Eind vorig jaar organiseerde Qatar de eerste editie van de FIFA Arab Cup, een toernooi dat ook diende als voorproefje voor de WK-organisatie van later dit jaar. In de ogen van Al-Thawadi heeft Qatar aangetoond waar het toe in staat is en slaat Van Gaal de plank mis. "Het is niet belachelijk dat een Arabisch land het WK organiseert. De tijd is rijp voor de Arabische wereld en het Midden-Oosten om een positie in te nemen in het mondiale voetbal. Onze passie zie je nergens anders. Dat zag je tijdens de Arab Cup. We hebben als geen ander de mogelijkheid om een groot evenement te organiseren. Dat kunnen heel, heel veel mensen beamen, onder wie Nederlanders en mensen bij de Nederlandse voetbalbond."

"Hetzelfde geldt voor mensen uit de Verenigde Staten, andere Europese landen en meer 'traditionele' markten. Die erkennen onze kwaliteiten en zien dat we er klaar voor zijn", vervolgt de Qatarees. "Mensen die de Arab Cup hebben gevolgd, erkennen onze passie. De Arabische wereld verdient het recht om in het middelpunt van de belangstelling te staan. We hebben heel hard gewerkt om hier te komen. We verontschuldigen ons daar niet voor. De wereld heeft gezien waar wij als Arabisch land toe in staat waren bij de Arab Cup en dat zal de wereld ook zien tijdens het WK. Niet alleen als het aankomt op supporters, maar ook als het gaat om de vele vrijwilligers die komen. We zullen iedereen van harte welkom heten."