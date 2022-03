Aanstelling Overmars zwaar onder druk: ‘We hebben cruciale fout gemaakt’

Donderdag, 24 maart 2022 om 19:23 • Jeroen van Poppel

De standvastigheid van Royal Antwerp wordt in de week van de verrassende aanstelling van Marc Overmars op de proef gesteld. Steeds meer sponsoren zeggen de samenwerking met de Belgische topclub op. Vooralsnog waren dat vooral minder belangrijke partners, maar met het opzeggen van de Federale Verzekering verliest Antwerp donderdag ook al een 'premium' sponsor. De club komt donderdagavond met een uitgebreid statement, waarin de hand in eigen boezem wordt gestoken. "Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging", aldus Antwerp.

Dat Overmars amper zes weken na zijn plotse vertrek bij Ajax vanwege zwaar grensoverschrijdend gedrag welkom is bij Antwerp, is in België slecht gevallen. "Een nieuw dieptepunt in de ethiek van de Belgische voetbalwereld", zo kopte Het Laatste Nieuws, en ook de sponsoren van de club reageerden verbolgen. Daarvan zijn er inmiddels drie weggelopen: naast de Federale Verzekering gaat het om de Select Group en havenbedrijf Descroes. De laatste twee bedrijven zijn minder grote sponsors van de club dan de Federale Verzekering.

Antwerp voelt zich door de onrust geroepen een statement te geven. "Naar aanleiding van de komst van Marc Overmars rezen er bij heel wat mensen vragen", schrijft de club. "Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht." Daarbij gaat het volgens Antwerp vooral om de afspraken die gemaakt zijn met Overmars omtrent zijn omgang met vrouwelijke medewerkers.

Algemeen directeur Sven Jaecques kreeg maandag de vraag of er met de vrouwen bij Antwerp is gesproken over de aanstaande komst van Overmars. "Niet concreet, nee", zei Jaecques. Nu komt de club daarop terug door te stellen: "Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer."

"Voor de duidelijkheid: Het welzijn van al onze medewerkers staat centraal in onze werking. We hebben dan ook sinds jaren een unaniem gedragen gedragscode waarin heel nadrukkelijk is beschreven dat er in onze club geen plaats is voor ongepaste opmerkingen of gedrag, van welke aard ook. Samen met de raad van bestuur werken we verder aan een uitgebreid welzijns- en integriteitsbeleid voor de club. We hebben met Marc Overmars wel degelijk diepgaande gesprekken gevoerd over zijn periode bij Ajax en de zaken die daar gebeurd zijn. Het spreekt voor zich dat we duidelijk hebben gemaakt dat we in onze club een nultolerantie voeren en wat de gevolgen zijn als dat niet gerespecteerd wordt."

Hoewel Overmars op de persconferentie deed voorkomen alsof er geen concrete contractuele afspraken zijn gemaakt over omgang met collega's, schrijft Antwerp nu: "We hebben met Marc Overmars ook ondubbelzinnige contractuele afspraken hierover gemaakt." Ook zegt de club opmerkelijk genoeg: "Met al onze medewerkers werd ondertussen uitvoerig overlegd. Ze kregen hierbij de kans om de nodige vragen te stellen. Zij hebben het volste vertrouwen dat ze ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op een positieve en veilige werkomgeving."

Hoewel de druk van buitenaf flink is opgevoerd, is Antwerp absoluut niet van plan om de samenwerking met Overmars weer op te zeggen. "Wij zijn van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Marc Overmars zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal moeten bewijzen dat hij daaruit heeft geleerd. Net zoals hij zich op sportief vlak zal moeten bewijzen."