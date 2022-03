Dick Advocaat maakt met zijn salaris ‘groots gebaar’ aan FC Utrecht

Donderdag, 24 maart 2022 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

Dick Advocaat wordt op eigen verzoek niet betaald door FC Utrecht, zo maakt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam bekend tegenover De Telegraaf. De 74-jarige coach gaat hoofdcoach Rick Kruijs in een mentorfunctie ondersteunen. "Dick zei: ’Stop het bedrag dat je ervoor gereserveerd had, maar in het budget voor de jeugdopleiding", citeert Zuidam. "Een groots gebaar."

FC Utrecht verraste deze week door René Hake te ontslaan en schoof daarom zijn assistent Kruijs naar voren. Vanwege zijn onervarenheid als hoofdcoach werd Advocaat ingeschakeld, die in het seizoen 2018/19 ook al als interim-coach werd aangetrokken. "We hebben afgesproken met Dick dat hij twee dagen per week op de club is om de trainingen te volgen en gesprekken te voeren en daarnaast bij de wedstrijden aanwezig is", aldus Zuidam. Ook een dergelijke functie is Advocaat niet vreemd, want eerder ondersteunde hij Giovanni van Bronckhorst op soortgelijke wijze bij Feyenoord.

"Dick zal dan niet in de dug-out plaatsnemen, maar de wedstrijd vanaf de tribune volgen", aldus Zuidam. "We zijn heel blij, dat Dick dit wil doen. Hij reageerde meteen heel enthousiast, toen ik belde. Het was de uitdrukkelijke wens van Rick om Dick als ervaren trainer erbij te betrekken. Het is heel mooi dat we het zo hebben kunnen invullen." Behalve Advocaat is ook Michael Silberbauer toegetreden tot de technische staf in Utrecht. De oud-middenvelder, die tussen 2008 en 2011 in de Galgenwaard speelde, gaat samen met oud-verdediger Sander Keller werken als assistent-trainer.

Voor Kruijs zelf is het aantrekken van Advocaat een ideale oplossing. "Ik heb eerder geweldig met Dick samengewerkt", zo zegt de oud-middenvelder, die al onderdeel van de technische staf was toen Advocaat in 2018 tijdelijk in Utrecht terechtkwam. "De aanloop naar de play-off-finale tegen Vitesse (0-2 winst, red.) was echt heel bijzonder met Dick. Hij was het hele seizoen keihard geweest tegen iedereen, maar liet toen zijn gevoelige kant zien. Het deed hem echt wat, dat het zijn laatste wedstrijd bij de club was en liet blijken, dat hij geweldig had samengewerkt met iedereen. We hebben een heel leuke tijd gehad met elkaar."