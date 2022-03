Bayern betaalt hoogste tekenpremie ooit aan dertienjarige (!): ‘Smakeloos’

Donderdag, 24 maart 2022 om 17:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:57

Bayern München trekt alles uit de kast om de pas dertienjarige Mike Wisdom binnen te halen. Met succes, want het supertalent gaat overstag voor een tekenpremie van liefst 300.000 euro, zo weet Sky Deutschland. Borussia Mönchengladbach, de club waar Wisdom speelt, wordt machteloos afgescheept met een opleidingsvergoeding van slechts 20.000 euro. "Smakeloos", klaagt Roland Virkus, technisch directeur van Gladbach, tegenover de Rheinische Post.

Wisdom wordt door Bayern al anderhalf jaar achterna gezeten en wordt beschouwd als een absoluut supertalent met specifieke kwaliteiten: tweebenigheid, doelgerichtheid en uitstekende één-tegen-één-vaardigheden. Der Rekordmeister is dus zo overtuigd van de jonge spits dat de naar verluidt hoogste tekenpremie ooit voor een dertienjarige voetballer wordt neergeteld.

Het is de bedoeling dat het talent zich per 24 september aansluit bij de Onder 15 van Bayern München. Op die dag viert Wisdom namelijk zijn veertiende verjaardag. Volgens Sky is het gebruikelijk dat spelers van de Onder 15 betaald worden bij Bayern, maar de juniorencontracten bedragen normaliter niet meer dan 400 euro per maand. Het is onbekend wat het salaris van Wisdom wordt, alleen over de tekenpremie wordt gerept. Vanaf de Onder 16 lopen de salarissen bij Bayern voor toptalenten overigens op tot tussen de 2.000 en 3.000 euro per maand, terwijl topspelers van de Onder 17 ongeveer 4.000 tot 5.000 euro per maand bijschrijven in München.

Gladbach deed er alles aan om Wisdom in zijn eigen jeugdopleiding te houden, maar kon niet op tegen de financiële slagkracht van de grootste club van Duitsland. "We hebben hem een plek op ons internaat aangeboden, om zo de reistijden te minimaliseren", aldus Gladbach-directeur Virkus, die uithaalt naar Bayern. "Zulke deals zijn allesbehalve gunstig voor het Duitse jeugdvoetbal. Ik vind het smakeloos. Het stropen van talent is niet het grote probleem, maar de kwaliteit van onze jeugdafdelingen is vergelijkbaar."