Vertrekkende Danilo noemt beste spits met wie hij speelde: ‘Indrukwekkend’

Donderdag, 24 maart 2022 om 16:56 • Tom Rofekamp

Danilo vertrekt komende zomer na bijna vijf jaar transfervrij bij Ajax. De spits is inmiddels op het derde plan beland in Amsterdam en ziet onvoldoende perspectief op speeltijd, waardoor hij heeft besloten de deur definitief achter zich dicht te trekken. Danilo kijkt met tevredenheid terug op zijn tijd bij Ajax, en noemt de spits waarvan hij het meest onder de indruk raakte.

Danilo maakte begin 2020 zijn debuut voor Ajax 1, in het uitduel met Heracles Almelo (1-0). Na nog twee invalbeurten tegen Getafe en FC Utrecht werd de Braziliaan het seizoen daarop verhuurd aan FC Twente. In Enschede kende Danilo een uitstekend seizoen, dat hij uiteindelijk afsloot met 17 treffers uit 33 competitiewedstrijden. Trainer van Ajax Erik ten Hag gaf hem begin dit seizoen daarom de kans als tweede spits achter eerste keus Sébastien Haller. Danilo kon in de eerste seizoenshelft echter onvoldoende imponeren, waardoor Ajax in de winter besloot om Brian Brobbey tijdelijk over te nemen van RB Leipzig. De inmiddels derde keus kan enigszins begrip opbrengen voor zijn situatie.

"Iedere voetballer wil natuurlijk spelen, maar ik weet dat Haller het goed doet", vertelt Danilo. "'Als spits moet je begrijpen dat de beste speelt. Zodra het team mij nodig heeft, ben ik er klaar voor."

Desondanks trok de spits, die in 2017 van Santos naar Amsterdam kwam, wel zijn conclusies. "Het waren vijf fantastische jaren, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Dat is best moeilijk, want Ajax is een geweldige club, maar je moet ook aan speeltijd toekomen."

Danilo trainde naast Haller en Brobbey met onder meer Kasper Dolberg, Ryan Babel en Lassina Traoré, maar één spits stak er voor hem met kop en schouders bovenuit. "Klaas-Jan Huntelaar heeft een geweldige mentaliteit. Voordat hij naar Ajax kwam, kende ik hem al van zijn tijd bij Real Madrid en Schalke 04. Het was indrukwekkend samen met Huntelaar te mogen trainen. Ik keek veel naar hem en probeerde bepaalde dingen van hem op te pikken, zoals afwerken.”

Of het tot een binnenlandse overstap komt voor Danilo is nog onduidelijk. Wel is de Zuid-Amerikaan na lang wennen eindelijk gewend aan het klimaat in Nederland: "Ik trek vijftien jassen aan en dan ben ik klaar om naar buiten te gaan. Mijn eerste jaar in Nederland was heel lastig. Mijn handen waren zo bevroren dat ik ervan moest huilen. Ik probeerde ze in warm water te doen, maar dat maakte het erger. Het gaat nu al veel beter."