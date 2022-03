Boris Johnson haalt woede eigen land op de hals door opmerkelijke EK-uitspraak

Donderdag, 24 maart 2022 om 15:19 • Tom Rofekamp

Boris Johnson geeft de gooi van de Russische voetbalbond naar het organiseren van het EK 2028 geen kans. Volgens de Britse premier gaat het plan 'verder dan satire', en kan hij zich niet voorstellen dat iemand het serieus neemt. Johnson doet vervolgens een opmerkelijke suggestie: hij oppert om Oekraïne het eindtoernooi in 2028 te laten organiseren. Dat voorstel lijkt lijnrecht tegenover het gezamenlijke bid van 'zijn' Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland te staan, dat vooralsnog grootste kanseabber lijkt te zijn voor organisatie.

Sergey Anokhin, bestuurslid bij de Russische voetbalbond, deelde woensdag mee dat de RFU had besloten zich kandidaat te stellen voor het hosten van het EK 2028 en 2032. Voor het verstrijken van de deadline om 22.00 uur werd het bid officieel ingediend bij de UEFA. De actie van de RFU was vrij opmerkelijk te noemen, aangezien Rusland vanwege de invasie in Oekraïne is uitgesloten voor een WK-ticket in Qatar.

Ook Johnson doet het bid lacherig af. "Het idee dat Rusland momenteel een voetbaltoernooi of een ander cultureel evenement mag organiseren, gaat zelfs verder dan satire", pleit de Britse regeringsleider tegenover persbureau PA. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit serieus neemt. Het beste dat zij (Rusland, red.) kunnen doen, is hun gewapende strijdkrachten terugtrekken uit Oekraïne en de organisatie van het toernooi aan hen overdragen.”

Of dat laatste nu een weloverwogen uitspraak van Johnson is of niet: het kwam hem op boze gezichten te staan in eigen land. De Britse regering schaarde zich al achter het gezamenlijke bid van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland, dat tot de 'guerrilla-actie' van Rusland geen grote concurrentie leek te genieten. Op 7 april zal de UEFA definitief bekendmaken welk bid het winnende is gebleken.