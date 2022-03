Geschiedenis bij Arsenal herhaalt zich voor ‘probleem’ Mesut Özil

Donderdag, 24 maart 2022 om 14:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:38

Mesut Özil is uit de eerste selectie van Fenerbahçe gezet, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Een reden voor de verbanning wordt echter niet gegeven. Het Turkse sportmedium Sporx weet echter dat een aanvaring met hoofdtrainer Ismail Kartal de oorzaak is geweest: Özil zou ontevreden zijn over zijn gebrek aan speeltijd. Met de verbanning lijkt zich de geschiedenis te herhalen, daar de 33-jarige middenvelder ook bij vorige club Arsenal het regelmatig aan de stok kreeg met zijn trainers.

Bij een 0-1 achterstand tegen Konyaspor afgelopen zondag werd Özil gewisseld. De 92-voudig Duits international was daar volgens Sporx niet van gediend, waarop hij de confrontatie aanging met Kartal. Om de harmonie in de selectie te bewaken, besloot de oefenmeester vervolgens om Özil tot nader orde te verbannen.

Bilgilendirme Futbol A Takimi oyuncularimiz Mesut Özil ve Ozan Tufan, alinan karar geregi kadro disi birakilmislardir. Kamuoyuna duyurulur. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022

Dat hij problemen met zijn hoofdtrainer ervaart, overkomt Özil niet voor de eerste keer. De ex-speler van onder meer Schalke 04, Werder Bremen en Real Madrid kreeg het tijdens zijn periode bij Arsenal al aan de stok met managers Unai Emery en Mikel Arteta, van wie laatstgenoemde hem aan het begin van het seizoen 2020/21 zelfs uitsloot van zijn Premier League-selectie. Fenerbahçe - de club waar Özil naar eigen zeggen als kind al fan van was - zette een speciale SMS-actie op om zijn salaris te kunnen betalen. Om de 'Mesutol-campagne' te steunen, werden de aanhangers van de huidige nummer drie in de Süper Lig gevraagd een bericht te sturen naar het nummer 1907, het jaar waarin Fenerbahçe werd opgericht.

Özil kwam sinds zijn komst in januari 2021 tot 32 duels voor zijn huidige club, waarin hij 8 keer het net vond en 3 assists verzorgde. Kartal lijkt echter niet tevreden zijn over de huidige vorm waarin Özil verkeert, wat samen met zijn 'opstand' voldoende reden gaf om hem uit de selectie te zetten. Naast Özil is overigens ook teamgenoot Ozan Tufan uit de A-selectie van de Gele Kanaries gezet. De 65-voudig Turks international zou volgens Kartal het niveau niet aankunnen.