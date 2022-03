‘Koning supersub’ van Premier League én Engeland kondigt pensioen aan

Donderdag, 24 maart 2022 om 13:55 • Tom Rofekamp

Jermain Defoe hangt zijn schoenen aan de wilgen. De 39-jarige aanvaller heeft besloten per direct te stoppen met voetballen en zijn contract bij Sunderland, dat tot 2022 doorliep, daarmee voortijdig op te zeggen. 57-voudig Engels international Defoe maakte vooral naam als speler van Tottenham Hotspur, en in het algemeen als 'supersub'. Als invaller kwam niemand tot meer treffers in zowel de Premier League als de Engelse nationale ploeg.

"Na 22 jaar heb ik besloten om te stoppen met profvoetbal", schrijft Defoe op zijn Twitteraccount. "Voetbal zal altijd in mijn bloed blijven, en het geeft me grote trots en tevredenheid om terug te kijken op de gezegende carrère die ik heb gehad. Ik kijk er nu naar uit om quality time met mijn vrienden en familie door te brengen voordat ik verderga met het volgende hoofdstuk in mijn carrière."

Defoe debuteerde als zeventienjarige in het profvoetbal als speler van West Ham United. De spits scoorde direct de enige treffer in het gewonnen League Cup-duel met Walsall. Daarna leidde zijn loopbaan hem onder meer langs Bournemouth, Tottenham (tot driemaal toe), Portsmouth en Sunderland. Het besluit van Defoe is verrassend te noemen, daar de routinier afgelopen transferperiode het Schotse Rangers nog verliet voor een tweede periode bij Sunderland. Na zeven duels en nul doelpunten bij the Black Cats besluit Defoe dus nu om zijn contract voortijdig te beëindigen.

In zijn 57 interlands voor de Engelse nationale ploeg kwam Defoe, die tevens geridderd is door het Britse koninkrijk vanwege zijn liefdadigheidswerk, tot 20 goals. 7 stuks daarvan werden gemaakt als invaller. Met 24 goals staat Defoe ook bovenaan het klassement van 'invalgoals' in de Premier League. Over zijn gehele carrière als prof maakte de spits uiteindelijk 306 doelpunten, waar hij in totaal 788 wedstrijden voor nodig had. Naar verluidt beoogt Defoe zijn loopbaan te vervolgen als analist.