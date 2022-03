Kroonjuweel Barcelona hoorde ‘nee’ van Real: ‘Ik moest met het B-team trainen’

Donderdag, 24 maart 2022 om 13:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:18

Pedri voelt zich op zijn plek bij Barcelona. De negentienjarige middenvelder geldt dit seizoen als belangrijke spil in de wederopstanding van de club onder Xavi en wordt een grote toekomst toegedicht door velen. Enkele jaren geleden werd Pedri echter nog afgewezen tijdens een stage bij Real Madrid. In gesprek met de podcast El Partidazo de COPE blikt de groeibriljant daarop terug.

Als speler van Las Palmas ging Pedri drie stagen op trainingsstage in Madrid. "De eerste paar dagen kon ik niet trainen omdat er sneeuw op de velden lag", vertelt de Spanjaard. "Eerst dacht ik dat ze een grap maakten toen ze me met het B-team lieten trainen. Uiteindelijk vertelden ze me dat ik het niveau niet had en dat ik verder moest kijken." De jongeling liet de moed echter niet in de schoenen zakken. "Natuurlijk heb je eerst moeite met de afwijzing, maar dan motiveert het je juist dat ze je niet willen. Het motiveert je om hard te gaan werken, zodat er iets anders komt in de toekomst."

Barcelona besloot in september 2019 17,5 miljoen euro neer te tellen voor Pedri; een bedrag dat nu volgens Transfermarkt meer dan verviervoudigd is naar 80 miljoen euro. De tienvoudig Spaans international was vorig seizoen onder Ronald Koeman al een van de spaarzame hoogtepuntjes en ook nu onder Xavi imponeert hij weer. "Ik ben nu waar ik wil zijn", zegt Pedri dan ook. "Ik heb geen idee meer wie me bij Real toen heeft afgewezen. Ik zou hem nu vertellen dat ik me prima vermaak bij Barcelona."

Pedri, die zich momenteel met de Spaanse nationale ploeg voorbereidt op vriendschappelijke duels met Albanië en IJsland, stond afgelopen zondag in de basis tijdens de historische el Clásico, waarin Barcelona met 0-4 zegevierde. Daarin vormde hij een driemansmiddenveld met Frenkie de Jong en Sergio Busquets. Zoete wraak? "Wanneer je 4-0 wint tegen je aartsrivalen, bezorgt dat je je intense vreugde", zegt Pedri in ieder geval. "Het was een onvergetelijke wedstrijd. Maar nu bij de nationale team zijn we één. Hier staan de neuzen dezelfde kant op."