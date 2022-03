Lodeweges ziet door privéomstandigheden af van terugkeer in Eredivisie

Donderdag, 24 maart 2022 om 12:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:50

Dwight Lodeweges heeft een aanbod van SC Cambuur om toe te treden tot de technische staf naast zich neergelegd, meldt Voetbal International. De 64-jarige oefenmeester moest door het wegvallen van Henk de Jong het seizoen als hoofdtrainer afmaken, maar ziet daar dus vanaf. Oorzaak van de afwijzing is de gezondheidssituatie van de vrouw van Lodeweges, die betrokken is geraakt bij een ongeluk. Lodeweges was eerder werkzaam als hoofdtrainer bij Cambuur, maar stapte destijds op nadat bekend werd dat hij de overstap zou maken naar aartsrivaal sc Heerenveen.

"Mijn vrouw heeft vorig jaar een ongeluk gehad en daarom was het voor mij op dit moment geen optie om bij Cambuur aan de slag te gaan. Het gaat naar omstandigheden goed met haar, maar het was dus geen optie", citeert het voetbalweekblad uit de mond van Lodeweges. Cambuur is op zoek naar een tijdelijke nieuwe hoofdtrainer vanwege het uitvallen van De Jong. De oefenmeester van de Friese club heeft nog teveel klachten naar aanleiding van de cyste in zijn hoofd en keert dit seizoen niet terug op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong moest begin december thuisblijven nadat artsen een cyste in zijn hoofd hadden ontdekt. De klachten leken te verminderen, waardoor De Jong weer gedeeltelijk kon terugkeren bij Cambuur. Het coachen tijdens de wedstrijden en de interviews liet hij aanvankelijk aan zijn assistent Pascal Bosschaart over, maar eind februari verscheen de oefenmeester zelf weer aan de lijn en voor de camera’s. Onlangs kreeg hij opnieuw te maken met een terugval, waardoor hij de rest van het seizoen niet langs de lijn staat.

Volgens de NOS beschikt Bosschaart niet over de juiste papieren, waardoor nog niet duidelijk is hoe Cambuur de positie van hoofdtrainer voor de rest van het seizoen gaat invullen. De huidige nummer negen van de Eredivisie zou zich bij de KNVB kunnen melden met de vraag of Bosschaart dispensatie zou kunnen krijgen om het seizoen af te maken. Lodeweges was dit seizoen werkzaam als assistent-trainer bij PEC Zwolle, maar zit sinds het ontslag van Art Langeler zonder werkgever. Eerder was Lodeweges in het seizoen 2013/14 als hoofdtrainer werkzaam bij Cambuur, alvorens hij naar Heerenveen vertrok.