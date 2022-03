Gladbach op de tribune voor spits uit de Eredivisie

Hamburger SV gaat een nieuwe poging wagen om Crysencio Summerville in te lijven. De club uit de 2. Bundesliga waagde al eerder een poging bij de bankzitter van Leeds United, maar kreeg toen nul op rekest. (Hamburger Morgenpost)

De Duitsers zien in de spits van AZ een welkome versterking voor de aanvalslinie en bekeken hem in de Conference League-wedstrijd tegen FK Bodö/Glimt.

AS Roma gaat een prijskaartje van 120 miljoen euro om de nek hangen van Tammy Abraham. De aanvaller heeft na een vruchtbare eerste seizoenshelft de interesse gewekt van verschillende clubs uit de Premier League. (Daily Mail)