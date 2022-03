Sport: Robert Lewandowski spreekt voorkeur voor nieuwe club uit

Donderdag, 24 maart 2022 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:33

De kans dat Robert Lewandowski zijn laatste sportieve avontuur gaat invullen bij Barcelona wordt steeds reëler, weet Sport. De Spaanse krant schrijft dat de Poolse spits van Bayern München zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Catalaanse grootmacht. Zaakwaarnemer Pini Zahivi, die nauwe contacten heeft met president Joan Laporta, gelooft er heilig in dat zijn cliënt aan zijn laatste maanden bezig is in de Bundesliga. Bayern ziet ondertussen geen enkele reden voor Lewandowski om te vertrekken.

Sport spreekt van een einde van een tijdperk. Lewandowski speelde twaalf seizoenen in de Bundesliga, nadat hij in 2010 naar Borussia Dortmund kwam van het Poolse Lech Poznan. Lewandowski zou zijn einddatum al hebben vastgesteld en is niet van plan om na 30 juni 2022 nog actief te zijn in Duitsland. De doelpuntenmachine zou toe zijn aan een nieuwe omgeving en gelooft er heilig in dat dit het juiste moment is om te vertrekken. Lewandowski speelde vermoedelijk al eerder met de gedachte om te vertrekken, maar moest toezien hoe onder meer Barcelona en Real Madrid in financieel opzicht niet bij machte waren om hem aan te trekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 128-voudig Pools international realiseerde zich dat hij het niet beter kon krijgen dan bij Bayern, maar staat nu mogelijk alsnog voor een vertrek. De 33-jarige aanvaller is bezig aan zijn laatste jaren in zijn carrière en is verheugd om een nieuw avontuur aan te gaan. Eens te meer omdat hij bij Bayern alles gewonnen heeft wat er te winnen viel. Met onder meer de winst in de Champions League (2020), zeven landstitels, drie beker en vijf Super Cups is Lewandowski er alles aan gelegen om ook de Gouden Bal te veroveren. Hij acht de kans groter om die prijs in de wacht te slepen als speler van Barcelona.

Bayern wil het tot medio 2023 lopende contract van Lewandowski verlengen, maar de spits heeft voorlopig alle aanbiedingen naast zich neergelegd. AS stelde in februari al dat Lewandowski zijn zinnen heeft gezet op een zomers vertrek en daarom niet van plan is zijn verbintenis te verlengen. In de huidige situatie is komende zomer het laatste moment voor Bayern om een acceptabele transfersom aan de speler over te houden, voordat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt en er in de zomer van 2023 een transfervrij vertrek dreigt. De vraagprijs van Bayern voor Lewandowski wordt nu geschat op dertig tot veertig miljoen euro.