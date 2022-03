Utrecht heeft gewenste assistent-trainer én Dick Advocaat binnen

Donderdag, 24 maart 2022 om 10:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

FC Utrecht heeft de komst van Dick Advocaat wereldkundig gemaakt. De 74-jarige oefenmeester gaat als klankbord fungeren voor de technische staf. Utrecht kondigt bovendien de komst van Michael Silberbauer aan. De voormalig speler van de Domstedelingen is de nieuwe assistent-trainer. Silberbauer deed ervaring op bij FC Luzern, FC Midtjylland en FC Basel en was bij het Canadese Pacific FC kortstondig hoofdtrainer.

“Dick kent de club natuurlijk en heeft ook al eerder met Rick samengewerkt", aldus technisch directeur Jordy Zuidam over de terugkeer van Advocaat. "Het was een nadrukkelijke wens van Rick om Dick toe te voegen aan de staf, zodat hij een extra mogelijkheid om te klankborden heeft. We zijn blij dat Dick paraat staat met zijn jarenlange ervaring.” Sinds het vertrek van René Hake worden de honneurs bij Utrecht waargenomen door de doorgeschoven Rick Kruys. Hij zal tot het einde van het seizoen als hoofdtrainer op de bank zitten met Sander Keller en de nu aangestelde Silberbauer.

"We zijn blij dat we de staf weer compleet hebben door het toevoegen van twee mannen die de club goed kennen”, gaat Zuidam verder. “Michael is een echte clubman, een leider met een winnaarsmentaliteit. Hij kan zijn ervaring overbrengen op de groep. Daarnaast heeft hij zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een expert op het gebied van data, waardoor hij een welkome aanvulling is in de technische staf.” Silberbauer speelde tussen 2008 en 2011 voor Utrecht en kwam tot 113 officiële wedstrijden. Na zijn actieve loopbaan was hij assistent-trainer bij FC Biel-Biene, FC Luzern, FC Midtjylland Onder 19 en FC Basel.

Utrecht hoopt dat het tussentijdse vertrek van Hake een soort shockeffect teweeg brengt bij de spelersgroep. "We hebben nog zeven wedstrijden te spelen, waarin we op één punt van onze doelstelling staan: de top zes halen. En onze ambitie is om ons daarin te kwalificeren voor Europees voetbal. Dat is nog binnen handbereik, maar als de mindere reeks te lang duurt, moet je op een gegeven moment ook een keer de conclusie trekken dat er een verandering moet komen om weer die positieve lijn te pakken", aldus Zuidam, die benadrukte dat Kruys volgend jaar geen hoofdtrainer meer zal zijn.